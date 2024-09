Daniel Craig et Luca Guadagnino ont des chances de remporter les Oscars

James Bond, Benoît Blanc, Joe Bang. Ces personnages sont devenus synonymes de la carrière de Daniel Craig. Désormais, Craig ajoute William Lee, un expatrié américain homosexuel toxicomane, à cette liste dans « Queer », l’histoire d’amour fantastique et sexuellement chargée de Luca Guadagnino. Le film a fait sa première nord-américaine au Festival international du film de Toronto lundi, où Guadagnino et sa co-star Drew Starkey ont participé à une séance de questions-réponses après la projection.

Le portrait sensible et transformateur que Craig donne d’un homme émotionnellement brisé pourrait être sa meilleure performance à ce jour. Il pourrait même se retrouver au centre de la course aux Oscars pour le meilleur acteur, si les électeurs les plus conservateurs de l’Académie ne sont pas dégoûtés par les scènes sexuellement explicites du film ou rebutés par son récit non traditionnel.

Inspiré du roman de William S. Burroughs paru en 1985, « Queer » suit Lee, un expatrié américain qui vit une vie presque isolée, à l’exception de brèves rencontres avec un petit groupe de connaissances. Lorsqu’il rencontre Eugene Allerton (Starkey), un jeune étudiant nouvellement arrivé en ville, Lee pense qu’il pourrait enfin être capable de nouer une relation significative et intime avec quelqu’un.

Craig n’est évidemment pas un inconnu à Hollywood. Connu dans le monde entier pour son rôle du séduisant 007 dans cinq films de James Bond, Craig a toujours montré toute sa palette. Il a incarné un mafieux irlandais menaçant dans « Les Sentiers de la perdition » de Sam Mendes (2002) et a joué l’hilarant Joe Bang dans la comédie sous-estimée de Steven Soderbergh « Logan Lucky » (2017). Et qui pourrait oublier son rôle inoubliable de Benoît Blanc, le détective sudiste dans « À couteaux tirés » et sa suite « Glass Onion », qui lui ont tous deux valu des nominations aux Golden Globes.

Les rôles LGBTQ n’ont jamais été un obstacle majeur pour les candidats aux Oscars. Du personnage bisexuel Brick interprété par Paul Newman dans « La Chatte sur un toit brûlant » en 1958 au portrait de Bayard Rustin, militant des droits civiques homosexuel par Colman Domingo dans « Rustin » l’année dernière, les personnages homosexuels figurent régulièrement sur la liste des finalistes de l’Académie.

Craig, qui aurait dû être nommé aux Oscars il y a longtemps, fait son entrée dans une catégorie relativement restreinte pour le titre de meilleur acteur. Hormis Ralph Fiennes (« Conclave ») et Domingo (« Sing Sing »), la compétition semble très ouverte.

Il convient toutefois de noter que les nominations et les récompenses pour des rôles LGBTQ sont un thème récurrent des Oscars. Plus de 80 nominations ont été attribuées à des acteurs hétérosexuels dans des rôles queer, et au moins 15 d’entre eux ont été récompensés. Dans le rôle principal, on compte notamment de grands noms comme William Hurt (« Le baiser de la femme araignée »), Tom Hanks (« Philadelphie ») et plus récemment Rami Malek (« Bohemian Rhapsody ») et Brendan Fraser (« La baleine »). Pour être clair, je ne condamne ni ne défends cette pratique, je souligne simplement sa prévalence.

Quoi qu’il en soit, l’incarnation de Lee par Craig – à la fois corps et âme – lui permet d’habiter pleinement le monde imaginé avec vivacité par Guadagnino. C’est un rôle dynamique et complexe, que des acteurs de la stature de Craig abordent rarement, et encore moins exécutent avec autant de talent. Une nomination pour le prix du meilleur acteur sera sûrement en discussion pour lui.

Du côté des seconds rôles, d’autres acteurs sont en lice pour leur propre gloire aux Oscars.

Jason Schwartzman livre ce qui est peut-être sa meilleure performance à ce jour dans le rôle de Joe, un ami impertinent et sincère de Lee. Il est presque méconnaissable, avec ses kilos en trop et sa barbe en bataille. Après des performances impressionnantes dans « I Heart Huckabees » et « Asteroid City », une première nomination aux Oscars serait bien méritée.

Cependant, Schwartzman pourrait être confronté à la concurrence de sa partenaire à l’écran, Drew Starkey. Le personnage d’Eugène, joué par Starkey, est discret mais réfléchi — version Luca Guadagnino de Clark Kent, qui ne révèle sa véritable personnalité qu’une fois ses lunettes (et sa chemise) retirées. Sa performance discrète pourrait être difficile à vendre à l’Académie — ils ont tendance à opter pour des performances fortes et bruyantes plutôt que pour des choses plus subtiles.

Starkey, qui semble avoir été cueilli de l’arbre qui nous a donné Tom Hiddleston, rappelle le rôle nominé aux Oscars de Jude Law dans « Le talentueux M. Ripley », mais sans l’allure fanfaronne du coureur de jupons.

Et puis il y a Lesley Manville, qui entre dans le troisième acte du film en tirant les armes, littéralement. Avec ses dents noircies et un besoin urgent de prendre une douche, Manville livre une performance audacieuse et sans retenue. Si les admirateurs passionnés de « Queer » la soutiennent, elle pourrait nous surprendre le matin de la nomination aux Oscars, un peu comme elle l’a fait pour « Phantom Thread » en 2017. Considérant la façon hilarante dont elle prononce le mot « brujería », je ne serais pas surpris si elle obtenait une autre nomination surprise.

Quant à Guadagnino, ses chances d’obtenir un Oscar sont un peu plus incertaines. Malgré une filmographie élogieuse, Guadagnino n’a jamais vraiment percé avec l’Académie. Même « Call Me by Your Name » ne lui a pas valu une nomination pour le prix du meilleur réalisateur. Ses autres films ont suscité des réactions mitigées, et son dernier, « Queer », pourrait subir le même sort. Cela dit, le mélange unique de sexe, de drogue et de choix de bande-son de Guadagnino mérite des éloges. J’ai relevé des références à tout, de « Retour vers le futur » à « Under the Skin » – et ce n’est pas une critique. C’est un grand éloge. La branche des réalisateurs de l’Académie va-t-elle adopter des goûts aussi éclectiques ? C’est peu probable. Mais quel monde ce serait si c’était le cas.

Alors, l’Académie va-t-elle miser à fond sur « Queer » ?

Au-delà de Craig et peut-être de Schwartzman, la photographie époustouflante du film, signée Sayombhu Mukdeeprom, devrait retenir l’attention des votants. De même, la conception surnaturelle de la production par Stefano Baisi et Lisa Scoppa pourrait être au centre des discussions. Et n’oublions pas la bande originale envoûtante et hypnotique de Trent Reznor et Atticus Ross, qui comprend même une magnifique chanson originale.

Le distributeur A24 a une liste complète de prétendants aux prix cette année, notamment « Queer » et leur dernière acquisition, « The Brutalist » de Brady Corbet. Ils vont sans aucun doute faire de gros efforts pour « Queer », mais ce sera peut-être leur vente la plus difficile.

Néanmoins, Daniel Craig est prêt pour son gros plan. Et Hollywood pourrait bien lui donner l’approbation qu’il mérite.