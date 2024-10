Daniel Craig et le nouveau relooking masculin de la quarantaine

HVoici ce que 99,9 pour cent des gens auront dit en voyant cette photo de Daniel Craig dans le pantalon citrouille géant : « Blimey. On dirait que Daniel Craig traverse une crise de la quarantaine.

Faut-il prendre à la légère les crises de la quarantaine ? C’est le seul moyen, dans mon livre, et je suis presque sûr que Rachel Weisz – qui a épousé Craig il y a 13 ans alors qu’il portait ses costumes douillets 007 Tom Ford et ses malles bleu bébé La Perla – ressent à peu près la même chose. Un blazer rose lors d’une première est une chose, mais ce niveau d’engagement en matière de mode (tout cela est dû au créateur Loewe, qui a couronné Craig visage de la marque en juillet) en est une autre.

Il y a beaucoup continue avec le nouveau look de Craig : un pull et une écharpe tricotés à la main multicolores recouverts de slogans, un pantalon de combat zeppelin, des bottes à semelle crantée défaites, des lunettes teintées en jaune – et rien de tout cela, comme pourrait le dire votre mère, ne fait grand-chose pour lui. Oui, on pourrait dire que l’acteur de 56 ans ressemble à un promoteur de club des années 80 qui est un ami de Bono – en fait, il surfe sur la vague du relooking masculin de la quarantaine (MMM).

Voici la liste des manifestations typiques du MMM, y compris « se mettre à la mode », au cas où vous soupçonneriez qu’il y en a une qui se prépare chez vous.

Craig et Weisz à la Mostra de Venise 2024 ÉCLABOUSSER

Le relooking mode

Les hommes et les femmes sont tout aussi sensibles à cette situation, mais les femmes ont tendance à se concentrer sur l’identification de leurs meilleurs atouts (pas toujours avec précision) et à rattraper toutes les années où elles ne les ont pas montrés, tandis que les hommes sont beaucoup plus soucieux de la mode.

D’abord, ils s’intéressent tous aux foulards (et les mettent autour de leur gorge à la manière d’un Français cool) ; puis ils élargissent leur collection de chaussures (baskets, sandales en liège, bottes – toutes les chaussures que vous ne pouvez pas porter si vous travaillez dans une banque) ; puis ils découvrent des lunettes et des lunettes de soleil chics.

Sir Keir Starmer aurait-il succombé à Specgate s’il avait eu la quarantaine ? Probablement pas. Au-delà de cette ligne de base, vous entrez dans le territoire proprement dit du MMM. Les achats typiques à ce stade peuvent inclure des baskets sérieuses ; chemises de soirée aux motifs vifs; chemises blanches avec plusieurs boutons défaits (vous connaissez cet homme en vacances… il adore sa poitrine bronzée malgré les cheveux gris) ; des chapeaux (peut-être un Peaky Blinders capuchon); et des bijoux (une boucle d’oreille continue d’être un manuel MMM).

Les hommes qui se relookent en milieu de vie ressentent souvent le besoin d’une veste de bûcheron et parfois d’un col polo : les jeunes hommes n’ont pas tendance à porter des cols polo et plus tard dans la vie, ils sont frappés par un Le démarrage (épais) ou Illya Kuryakin (fin) envie de col polo, et ils ressemblent toujours un peu aux personnages du Cluedo. Améliorer les jeans est également une grande chose : le jean complet MMM est très large avec des coutures latérales ou des revers.

• La nouvelle crise de la quarantaine : en vivez-vous une ?

Spécifications, poils de poitrine et foulards exposés en Italie

Le relooking capillaire

C’est simple : s’ils l’ont, ils le cultivent. Tous les hommes que je connais avec des cheveux les ont presque sur les épaules, au moins couvrant le col, et ils deviennent vexés et tristes si vous leur dites qu’ils commencent à avoir l’air miteux et qu’ils ont besoin de les couper. S’ils n’ont pas de cheveux ou s’ils s’éclaircissent rapidement, ils se lancent dans toutes sortes de trucs pour dissimuler la chute des cheveux, des bonnets aux interventions cosmétiques. Ne listons pas tous les hommes d’âge moyen qui se sont précipités pour refaire le chaume, mais vous savez que c’est une histoire de MMM à cause du secret et du fait qu’ils s’en fichent si cela ressemble à une natte de noix de coco. Ils veulent juste vraiment des cheveux.

Des vacances difficiles

Parcourir le sentier Camino de Santiago. Traverser le Sahara. Naviguer dans un endroit très inconfortable, sans escale dans des ports scintillants pour des dîners aux chandelles. Il existe des degrés de vacances MMM, mais ils impliquent tous une sorte de défi physique et ils sont tous réservés aux hommes, et Dieu sait ce qui se passe là-bas, mais ils reviennent toujours avec un air cendré et résolus à courir davantage.

Le relooking domestique

Pas comme en perfectionnant vos pommes de terre rôties, mais en allant à fond Carmy dans L’ours et devenir très tendu à propos des ingrédients (« J’ai dit blanc radis »), ça démange de crier « Mains! » lorsque la nourriture est servie dans une assiette (en disant « assistée ») et je pense sérieusement à me procurer certaines de ces pinces qu’ils utilisent pour positionner une fronde d’herbes sur une joue de porc. Attention : il ne s’agit pas d’un éveil culinaire délicieux, c’est de la cuisine MMM : intense, chère, lourde à vaisselle. Ils doivent avoir le Kit. Vous avez survécu avec un couteau de cuisine tout usage Sainsbury’s pendant 30 ans – ils ont besoin de l’ensemble de la marque qui est meilleur que le couteau japonais et qui arrive emballé dans de la paille. En fin de compte, ils pensent que ce que vous avez fait toutes ces années, ce sont des dessins d’hommes au bâton et ce sont Michel-Ange et Basquiat.

Se lancer dans les gadgets

Je ne parle pas du vélo sophistiqué ou des haut-parleurs et des woofers – nous parlons de la deuxième étape, des gadgets pour hommes plus âgés. Pas n’importe quel thermomètre à viande, mais un thermomètre intelligent sans fil longue portée Meater qui se connecte à votre téléphone. Une tondeuse à gazon à la pointe de la technologie. Un Dyson (portable donc il gratte un peu les démangeaisons de la scie électrique). Même les hommes qui manquent de compétences pratiques commencent à rassembler tout ce dont vous avez besoin pour rénover une maison. Mon mari va désormais au magasin de bricolage pour faire le plein de white spirit et de clous (même s’il ne peut pas changer de plug) comme il allait au magasin de vinyles (anciennement MMM).

Brad Pitt à New York le mois dernier IMAGES PTR/STAR MAX/GC

Ne parler qu’aux jeunes lors des fêtes

Il est normal que les gens s’intéressent à la jeunesse, mais l’homme MMM est allergique aux gens – en particulier aux femmes – de son âge, comme si leur exposition ternirait son image de jeunesse (pense-t-il). Il n’y a pas si longtemps, à 21 ans, j’ai été témoin d’un relooking de la quarantaine. en cours d’exécution trouver une place à côté d’Abbie ou de Chloé cool avec un travail dans l’industrie de la musique afin qu’elles puissent partager le fait qu’elles étaient à Knebworth et que leur voisin produisait Mauvais anglais. Cet homme relooké de la quarantaine met Taylor Swift aux dîners et fait écouter à tout le monde (« Je ne peux pas croire que tu ne sais pas ça ») et il l’a vue en concert (Oh, on ne sait pas), ce qui fait aussi de lui un féministe ultra-consciente.

• Après tant de drames, je n’ai pas eu le temps pour une crise de la quarantaine

Le relooking sobre

Un bon 10 sur l’échelle de crise de la quarantaine impliquait, sans ordre particulier, une liaison, une consommation excessive d’alcool, une dérapage. Il existe maintenant un autre niveau, une étape en retrait, au cours duquel l’homme MMM abandonne la boisson et les liaisons/travail stressant et devient un niveau différent de fêtard – sobre (du moins ne pas boire) et microdosant des bonbons et des champignons. Ces gens approchent la soixantaine et font la fête comme à Redlands 1967.

Devenir un ennuyeux/hypocondriaque diététique

L’homme MMM possède deux tensiomètres (dont un pour les voyages) et il ne voyagera plus avec des bagages à main car cela signifierait laisser derrière lui le kéfir et le Symprove. Il buvait du vinaigre de cidre et une cuillère à soupe d’huile d’olive vierge de haute qualité avant le petit-déjeuner avant que nous lui fassions remarquer qu’il buvait essentiellement de la vinaigrette.

Devenir un expert des intérieurs tardifs

Peut-être parce que leur MMM coïncide avec le fait de quitter leur femme, ou de penser à partir, ou de penser à leur héritage, ils sont obsédés par des projets décoratifs. Si vous avez de la chance, vous pouvez vous limiter à une folie canapé.com. Sinon, vous envisagez toutes sortes de conversions de granges/extensions de cuisine, tout ce qui est le plus proche, et maintenant ils ont toutes ces opinions. Je n’aime pas le gris, je n’aime pas le vert. Je veux un chesterfield. Il y a de nombreuses années, vous redoutiez un voyage hors message dans les Richer Sounds ; maintenant ça pourrait être OKA.

Ce que disent les hommes de MMM :

• Mais ils ont l’air si vieux maintenant

• Ne mangez pas de glucides

• J’ai acheté une faux

• Nous devons trouver un espace pour un sauna

• J’ai acheté une veste de motard

• Nous n’avons plus de graines de lin

• Nager dans la mer a changé ma vie

• J’ai beaucoup de respect pour Brad Pitt : j’ai adoré le costume jaune

• Je pense m’inscrire à l’école de cuisine de Ballymaloe