Daniel Craig après 007

Le New York Times a traduit en français une sélection de ses meilleurs articles. Retrouvez-les ici.

Il ya environ un an et demi, j’avais rendez-vous avec Daniel Craig au Musée d’Art Moderne de New York pour discuter de son dernier James Bond “Pas le temps de mourir » (« Mourir peut attendre”) et dire adieu à l’espion séducteur qu’il incarne depuis 2006.

Avant de s’assoir à table, dans un salon privé du restaurant du musée, Craig m’a tendu le flacon de gel hydroalcoolique qu’il avait sur lui. « C’est de l’or en barre, ce truc », m’a-t-il lancé avec désinvolture. « C’est un truc de dingue — les gens vendent ça quelque chose comme 25 dollars la dose. »

Ce moment s’avèrera sans doute le plus marquant de l’interview. La suite, qui a duré une heure, s’est passée à converser poliment du tournage de “Mourir peut attendre” (dont la sortie était prévue le mois suivant) et de sa satisfaction à la fois de son travail et du fait d’avoir mission terminée.

Nous nous sommes quittés et, deux plus tard, la MGM et les producteurs de la franchise James Bond ont annoncé qu’ils rapportaient à novembre la sortie de « Mourir peut attendre », citant leurs « appréciation attentive et approfondie du marché mondial du cinéma ”. (« C’est une décision purement économique que nous pouvons comprendre et qui n’est pas liée à la montée des craintes émises par le coronavirus », écrivait à l’époque, peu convaincante, la revue spécialisée.)