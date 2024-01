Daniel Canda ajoute une « boîte en verre suspendue » à une résidence des années 1980 en Argentine

Le studio d’architecture local Daniel Canda & Asociados a rénové une résidence de country club des années 1980 en Argentine, ouvrant l’intérieur et enveloppant le deuxième étage de fenêtres en ruban.

Située dans la banlieue de Los Cardales, à l’extérieur de Buenos Aires, la cabine 192 a été construite à l’origine par l’architecte Horacio Iovine au début des années 1980.

Confronté entre la mise à jour d’une structure existante ou la construction d’une nouvelle structure pour un client, Canda & Associados (C&A) a finalement choisi de rénover.

“Si nous sommes dans un environnement urbain consolidé, la réponse est plus simple, mais si nous devons choisir entre transformer une maison de banlieue existante ou en construire une nouvelle, il y a une question éthique qui dépasse la simple équation économique”, a déclaré le studio.

“En tant qu’architectes, nous devons repenser l’impact du remplacement d’une pièce là où elle peut être refonctionnalisée. Et cette décision intervient avant le projet.”

L’équipe a conservé intacte une grande partie de la moitié inférieure de la maison, en supprimant les murs intérieurs et en aplatissant son toit à pignon d’origine. Une tour de service, qui contient un réservoir d’eau, a également été conservée intacte et s’élève à côté de l’entrée de la maison.

Une palette austère de brique grise a été utilisée pour revêtir les murs extérieurs, tandis que des sols en béton et des armoires en bois clair ont été utilisés à l’intérieur, associés à des touches de rouge.

Selon l’équipe, le paysage environnant du bâtiment a largement éclairé les décisions concernant la rénovation.

“L’environnement des arbres centenaires et des voisins éloignés a inspiré le concept d’une boîte en verre suspendue qui génère un jeu de reflets”, a expliqué l’équipe.

“[We tried] garder une maison simple, avec un certain degré d’austérité et en contact large avec la nature. Le mot anglo-saxon Cabin correspond parfaitement à cette définition, c’est pourquoi elle a été nommée Cabin 192. »

Au premier étage, l’intérieur a été organisé autour d’un seul « noyau » central revêtu de béton qui entoure une salle de bains. Un bureau et un espace de rangement intégré entourent ce noyau.

Juste en face, un escalier exposé repose sur une fondation en béton surélevée, avec une jardinière intégrée dans son corps et un petit banc de rangement sur le dessus.

Ces deux volumes divisent le premier étage en deux et de chaque côté se trouvent la cuisine et le salon ainsi que la salle à manger et la cheminée.

Une véranda vitrée, meublée de meubles gris bas, se trouve derrière l’escalier et s’étend sur presque toute la longueur de l’espace.

Le deuxième étage est divisé de la même manière ; un volume de support central qui entoure deux salles de bains se trouve de l’autre côté du palier du dernier étage des escaliers.

De grands rangements en bois placés perpendiculairement à l’escalier et aux salles de bains divisent en outre le deuxième étage en quatre pièces, dont trois sont occupées par des chambres et la quatrième, un salon au dernier étage.

Le toit à pignon d’origine du bâtiment a été aplati pour créer plus d’espace pour le programme de l’étage supérieur, ce qui a également permis au studio d’insérer des fenêtres en ruban complètement autour de son périmètre.

Au rez-de-chaussée, de nouvelles portes coulissantes en verre mènent à une piscine et à un patio, tandis que les fenêtres carrées d’origine de la structure sont restées intactes sur la façade.

La photographie est de Albano García

Crédits du projet :

Projet de groupe:Bruno Rodini, Leonardo Celiz, architectes

Projet structurel : César Tocker

Entrepreneur électrique: Horacio Ferrando

Entrepreneur sanitaire : Dakota du Sud

Entrepreneur en thermomécanique : Installations BP

Ingénierie des façades : Lérin

Paysage: Vertec