Daniel Bruhl dans les premières photos en tant que Karl Lagerfeld – Hollywood Life

Crédit d’image : Équipe Cobra / BACKGRID

Daniel Bruhl a été aperçu pour la première fois en train de représenter le légendaire créateur de mode Karl Lagerfeld pour la prochaine série Disney+ Kaiser Karl. L’acteur hispano-allemand, qui joue également le rôle du baron Helmut Zemo dans plusieurs projets Marvel, s’est transformé en icône allemande décédée, alors qu’il adoptait le penchant de Karl pour un costume pimpant et une queue de cheval élégante lors du tournage à Rome le vendredi 19 mai.

Ressemblant exactement au défunt artiste qui a dirigé Chanel, Fendi et sa propre marque éponyme, Daniel est apparu complètement absorbé par le tournage de sa scène dans la magnifique ville italienne. Avec un regard sévère sur son visage, le À l’Ouest, rien de nouveau star a agité la main et a traversé devant une voiture de collection pour le tir.

La série se déroule à Paris dans les années 1970, lorsque Lagerfeld fait irruption sur la scène de la mode française. D’après sa ligne de log, Kaiser Karl fera la chronique d’un Lagerfeld de 38 ans « aspirant à devenir le plus célèbre créateur de mode français, à une époque où Yves Saint Laurent régnait en maître », par Variété. La série en six épisodes se dirige vers Disney +, qui met également en vedette Arnaud Valois comme Yves Saint Laurent, a également été décrit comme « plein de rivalités de clans et de batailles d’ego, de fêtes et de décadence, d’amours tragiques et d’amitiés magnifiques, c’est l’histoire de Kaiser Karl, et sa quête effrénée de reconnaissance ».

Le tournage est actuellement en cours en France et à Monaco également, selon Variété. Le film est réalisé par Jérôme Salle et Audrey Estrougoalors que Isaure Pisani Ferry a écrit le scénario avec l’aide de Raphaëlle Bacquél’auteur de la biographie 2019 Kaiser Karl : La vie de Karl Lagerfeldsur lequel est basée la série Disney +.

Comme les fans le savent, Lagerfeld, décédé en février 2019 à l’âge de 85 ans, a été à l’honneur ces derniers temps, puisque le Met Gala 2023 vient de l’honorer. Et Jared Leto a rendu hommage d’une manière unique en enfilant un catsuit complet pour l’événement, s’habillant comme le chaton du créateur décédé Choupette.

L’hommage était au rendez-vous, car Leto incarnera également le designer dans un prochain biopic sur grand écran, par Date limite. « Karl a toujours été une source d’inspiration pour moi », a déclaré Leto dans un communiqué lors de l’annonce du casting. « Lorsque nous nous sommes réunis avec l’équipe de Karl Lagerfeld, nous avons immédiatement partagé une vision créative de faire une ode respectueuse à Karl tout en repoussant les limites artistiques de ce qu’un biopic peut être. »

