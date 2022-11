Daniel Barenboim, un imposant maestro retenu par la maladie

Les amis et les proches de Barenboim disent que, dans les mois à venir, il espère retourner à plein temps à ses postes. Même à distance, il reste engagé avec les institutions qu’il dirige, discutant des plans pour les saisons à venir et offrant des opinions sur les chefs d’orchestre et les compositeurs. Aux beaux jours, il s’aventure loin de chez lui, pour les repas et les concerts. Il a assisté à une répétition de “Das Rheingold” à l’Opéra d’État en septembre et a récemment dirigé une classe de maître pour jeunes pianistes à la Barenboim-Said Akademie, un conservatoire de musique à Berlin qu’il a cofondé.

«Il s’attend vraiment à être de retour; Je ne pense pas qu’il y ait d’autre option dans son esprit », a déclaré le violoniste Michael Barenboim, l’un de ses fils. « On ne sait jamais avec ces choses. Mais je ne pense pas qu’il ait le moindre doute.

Un représentant de Barenboim a déclaré qu’il n’était pas assez bien pour accorder une entrevue ou pour répondre à des questions écrites. Ses problèmes de santé ont accaparé une grande partie de son attention au cours de la dernière année; il a annulé des représentations au printemps et en été alors qu’il se remettait d’une opération et était aux prises avec des problèmes circulatoires. En octobre, il a révélé son état neurologique et a déclaré qu’il prenait du temps pour “se concentrer autant que possible sur son bien-être physique”.