Daniel Barenboim quitte son emploi au Staatsoper de Berlin après 30 ans

Le célèbre chef d’orchestre et pianiste, qui a eu 80 ans en novembre, occupe ce poste depuis 1992. Il a annoncé en octobre qu’il “prenait du recul” par rapport à certaines de ses activités d’interprétation pendant plusieurs mois après avoir reçu un diagnostic de ” affection neurologique grave.

BERLIN – Daniel Barenboim a annoncé vendredi sa démission en tant que directeur musical général du Staatsoper de Berlin, un poste qu’il occupe depuis plus de trois décennies, affirmant que sa santé était devenue trop mauvaise pour continuer.

“Malheureusement, ma santé s’est considérablement détériorée au cours de la dernière année”, a-t-il déclaré. “Je ne peux plus offrir la performance que l’on demande à juste titre à un directeur musical général.”

Barenboim a déclaré que ses années à l’opéra du boulevard Unter den Linden à Berlin “nous ont inspirés à tous égards sur le plan musical et humain”. Et il s’est dit “heureux et fier” que l’orchestre de la Staatskapelle, basé au Staatsoper, en ait fait son chef d’orchestre à vie.