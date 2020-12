La capacité des restaurants sera doublée, jusqu’à 30 visiteurs seront autorisés dans les foyers et les règles relatives aux masques seront considérablement assouplies en raison de changements radicaux à Victoria dimanche soir.

Le premier ministre Daniel Andrews a déclaré que l’État assouplirait davantage les restrictions aux coronavirus à minuit alors que l’État passait 37 jours sans nouvelle infection.

À partir de 23h59 le dimanche, les masques ne seront nécessaires que là où la distance sociale ne peut être maintenue – y compris les centres commerciaux, les grands magasins et les véhicules de covoiturage.

Trente Victoriens seront autorisés dans les maisons les uns des autres un jour donné à partir d’un nombre illimité de ménages – tandis que les limites de rassemblement en plein air augmenteront à 100 personnes.

Les restaurants, les mariages, les funérailles et les rassemblements religieux peuvent aussi désormais accueillir une personne par deux mètres carrés.

Bien que les codes QR soient appliqués dans tous les lieux d’accueil de l’État, M. Andrews a déclaré que les bars pouvaient à nouveau offrir un service permanent.

M. Andrews a également permis à 50 pour cent des travailleurs du secteur privé et à 25 pour cent du secteur public de retourner au bureau à partir du 11 janvier.

« Aujourd’hui marque 37 jours sans cas de coronavirus où que ce soit dans notre État. C’est une réalisation remarquable », a déclaré M. Andrews dimanche matin.

Les règles du masque seront bientôt assouplies à Victoria après que l’État ait enregistré 36 jours consécutifs sans aucune nouvelle infection à coronavirus. Sur la photo: des gens marchent le long du centre commercial Bourke Street le 27 novembre

«C’est quelque chose que chaque Victorien possède, c’est quelque chose que chaque Victorien a construit.

« Alors qu’aujourd’hui, nous pouvons faire de grands pas, non pas vers la normale, mais vers un été sans COVID, nous devons tous rester vigilants et nous devons tous jouer notre rôle. »

Le directeur de la santé Brett Sutton avait précédemment déclaré lors d’une enquête parlementaire qu’il était prudent pour l’État de passer à un niveau de restrictions « COVID normal ».

Dans le cadre de la feuille de route initiale du gouvernement pour sortir du verrouillage, «COVID normal» signifie la fin des restrictions sur le sport communautaire, les lieux d’accueil, les rassemblements et les visiteurs à domicile.

« C’est à déterminer ce week-end, mais nous passerons à une phase où l’utilisation des masques en public sera encore plus limitée », a déclaré vendredi le professeur Sutton au comité des comptes publics et des prévisions budgétaires du parlement.

« Mais la recommandation de porter un masque existe toujours en Australie, même dans les endroits où cela n’a pas du tout été mandaté.

«C’est une sorte d’assurance pour nous tous en Australie, nous ne savons pas d’où pourrait venir une autre incursion dans le pays.

Le directeur de la santé Brett Sutton a déclaré lors d’une enquête parlementaire qu’il était sécuritaire pour l’État de passer à un niveau de restrictions « COVID normal » dimanche

Le professeur Sutton a déclaré que les autorités travaillaient toujours sur les détails avant la conférence de presse du premier ministre Daniel Andrew dimanche, mais que les conseils confirmés concernant les masques, qui doivent actuellement être portés à l’intérieur, changeront. Sur la photo: une femme porte un masque facial au Bourke Street Mall de Melbourne

Le premier ministre Daniel Andrews s’adressera aux médias dimanche pour annoncer les restrictions assouplies

L’État devait dévoiler les nouvelles exigences de densité pour les pubs, restaurants et cafés dimanche prochain.

Lundi, cinq vols internationaux au départ de Colombo, Doha, Hong Kong et Singapour atterriront à l’aéroport de Melbourne alors que le programme de quarantaine des hôtels remanié de l’État redémarre.

Des vols internationaux ont été détournés de Victoria en juin après que les agents de sécurité de deux hôtels de quarantaine aient contracté le COVID-19.

Les épidémies ont déclenché la deuxième vague de l’État, qui a entraîné plus de 18 000 infections et 800 décès.

Le gouvernement a annoncé vendredi qu’il présenterait un projet de loi pour facturer la quarantaine obligatoire de 14 jours.

Les frais seront fixés à 3 000 $ par adulte, 1 000 $ par adulte supplémentaire dans une chambre et 500 $ pour les enfants âgés de trois à 18 ans. Il n’y aura pas de frais pour les enfants de moins de trois ans.

Sur la photo: des acheteurs marchent le long d’un centre commercial animé de Bourke Street à Melbourne le 27 novembre

La ministre des Services d’urgence, Lisa Neville, a déclaré que la loi alignerait Victoria sur les autres États et territoires.

« Cela garantit également que lorsque les vols internationaux à destination de Victoria reprendront, nous n’obtenons pas un nombre disproportionné de voyageurs de retour cherchant à terminer leur période de quarantaine obligatoire ici pour éviter les frais dans d’autres États », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Mme Neville a ajouté qu’il y aura des considérations de difficultés, y compris des dispenses de frais, des réductions et des options de plan de paiement.

Il n’y aura pas d’agents de sécurité impliqués dans le programme de nouvelle apparence, avec tout le personnel employé ou directement engagé par le gouvernement à l’exception du personnel de nettoyage, qui est sous contrat à durée déterminée avec Alfred Health.

Des centaines d’agents de la police de Victoria assureront la sécurité et assureront la surveillance des étages dans les « hôtels de santé », qui hébergeront les voyageurs dont le test est positif au COVID-19.

Victoria a passé 36 jours sans nouveau cas de Covid-19 samedi, avec 7760 tests effectués au cours des dernières 24 heures

Plus de 150 membres des forces de défense australiennes appuieront la police de Victoria en aidant les clients à l’entrée et à la sortie, ainsi qu’en enregistrant les mouvements du personnel et en effectuant des contrôles de température.

Une centaine de membres de l’ADF sont arrivés vendredi après-midi et commenceront leur formation samedi, le reste devant arriver mardi, a confirmé une porte-parole du gouvernement.

Les arrivées à Victoria seront initialement plafonnées à 160 voyageurs par jour.

Pendant ce temps, le ministère de la Santé et des Services sociaux enquête sur des traces de COVID-19 détectées dans les eaux usées de la région de Daylesford, Hepburn et Hepburn Springs.

Les habitants et les visiteurs de la région le week-end dernier sont invités à se faire tester.

Une campagne de tests est déjà en cours dans la ville de Colac, au sud-ouest de Melbourne, après avoir également enregistré un échantillon d’eaux usées positif.