Daniel Altmaier sort victorieux d’un affrontement épique à Roland Garros alors que Mirra Andreeva frappe les adolescents

L’Allemand Daniel Altmaier a remporté jeudi le cinquième match de Roland-Garros le plus long de l’histoire alors que Mirra Andreeva, 16 ans, a disputé les 32 derniers matchs, offrant un aperçu alléchant de l’avenir du sport.

Altmaier a sauvé deux balles de match, puis a gardé son sang-froid sur une cinquième balle de match pour éliminer la huitième tête de série italienne Jannik Sinner 6-7 (0/7), 7-6 (9/7), 1-6, 7- 6 (7/4), 7-5 après cinq heures et 26 minutes d’action haletante sur le Court Suzanne Lenglen.

« J’adore le tennis », a déclaré Altmaier, classé 79e au monde et qui a fondu en larmes à la fin du marathon.

« Je ne sais pas si on peut appeler ça un match historique, mais c’était mémorable. Jouer chaque point que vous pouvez avec le meilleur effort, c’est ce qui vous maintient dans la réalité. »

Le match le plus long de l’histoire de Roland Garros reste les six heures et 33 minutes qu’il a fallu à Fabrice Santoro pour battre son compatriote Arnaud Clément en 2004.

Altmaier, 24 ans, qui a disputé les 16 derniers matchs en 2020, a été vaincu à deux reprises lorsque Sinner servait pour la victoire dans le quatrième set.

Il a riposté pour niveler l’égalité et a cassé dans le septième match du décideur, mais n’a ensuite pas réussi à le servir.

Il s’est immédiatement donné une autre chance, cependant, et cette fois, il a franchi la ligne en remportant une victoire surprise sur sa cinquième balle de match après un dernier match passionnant dans lequel il a également sauvé trois balles de break.

Ensuite, un affrontement avec le Bulgare Grigor Dimitrov pour une place dans les 16 derniers.

« C’est du sport », a déclaré Sinner. « Je reviendrai mais c’est difficile à avaler. »

Andreeva est devenue la septième joueuse de moins de 17 ans à faire le troisième tour à Paris en 30 ans – rejoignant Serena Williams et Martina Hingis – avec une victoire 6-1, 6-2 sur Diane Parry de France.

– ‘Qui le fait le mieux’ –

Andreeva, classée 143e et faisant ses débuts en Grand Chelem après avoir franchi les qualifications, affrontera Coco Gauff au prochain tour.

Gauff, 19 ans, finaliste d’Iga Swiatek l’an dernier, a battu l’Autrichienne Julia Grabher 6-2, 6-3.

« C’est une joueuse expérimentée. Je suis sûr que ce sera un grand match. Elle fera de son mieux, je ferai le mien. Nous devrons voir qui le fera le mieux », a ajouté Andreeva, la plus jeune joueuse du troisième tour depuis que Sesil Karatantcheva, 15 ans, a atteint les quarts de finale en 2005.

Swiatek a maintenu sa candidature pour devenir la première femme à défendre avec succès le titre de Roland-Garros en 16 ans en se qualifiant pour le troisième tour avec une victoire 6-4, 6-0 sur l’Américaine Claire Liu.

Le numéro un mondial Swiatek, qui a eu 22 ans mercredi, affrontera samedi le Chinois Wang Xinyu pour une place en deuxième semaine.

La star polonaise pourrait perdre son classement de numéro un mondial pour la première fois en plus d’un an la semaine prochaine si elle ne parvient pas à remporter un quatrième titre en simple du Grand Chelem.

Justine Henin a été la dernière femme à remporter des titres consécutifs à Roland Garros lorsqu’elle a décroché son troisième titre consécutif et son quatrième au total en 2007.

Un an après s’être blessé aux ligaments de la cheville en fin de saison en demi-finale face à Rafael Nadal, l’Allemand Alexander Zverev a effectué un retour victorieux sur le Court Philippe Chatrier.

Zverev, qui a été emmené hors du terrain en fauteuil roulant lors de ce match nul de 2022, a enterré la misère avec une victoire confiante 6-4, 6-2, 6-1 sur Alex Molcan.

La numéro quatre mondiale et championne de Wimbledon Elena Rybakina a remporté sa 30e victoire de l’année en battant l’adolescente tchèque Linda Noskova 6-3, 6-3.

La quatrième tête de série kazakhe, Rybakina, a converti trois des 10 points de rupture qu’elle a obtenus et a renvoyé 30 points gagnants devant Noskova, 18 ans.

Le finaliste masculin de l’année dernière, Casper Ruud, a réservé sa place au troisième tour avec une victoire en quatre sets contre le qualifié italien Giulio Zeppieri.

– Point de repère de Zhang –

La quatrième tête de série norvégienne a été durement poussée par son adversaire classé 129e mais a remporté un succès 6-3, 6-2, 4-6, 7-5.

Ruud affrontera ensuite Zhang Zhizhen qui est devenu le premier Chinois à se qualifier pour les 32 derniers depuis 1937 avec une victoire 7-6 (7/3), 6-3, 6-4 sur le qualifié argentin Thiago Agustin Tirante.

La moitié inférieure du tableau masculin s’était déjà ouverte après que le numéro deux mondial Daniil Medvedev a été éliminé au premier tour par le Brésilien Thiago Seyboth Wild.

Le numéro 172 mondial Seyboth Wild a soutenu cette victoire en battant l’Argentin Guido Pella 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

