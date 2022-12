Daniel Ahn et Michael Polley de Samsung Electronics nommés IEEE Fellows – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que le Dr Daniel Ahn du Mobile Platform Center, MX Business et le Dr Michael Polley de Samsung Research1 America (SRA) ont tous deux été nommés Fellow de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la plus grande organisation professionnelle technique au monde.

La plus haute note décernée par l’IEEE, le titre de “Fellow” est conféré par le conseil d’administration de l’institut lorsqu’une personne démontre un bilan exceptionnel de réalisations dans l’un des domaines d’intérêt de l’IEEE. Le nombre total de boursiers sélectionnés au cours d’une année ne peut dépasser 0,1 % du nombre total de membres votants de l’organisation.

Parmi les autres membres de Samsung Electronics qui ont été nommés boursiers de l’IEEE par le passé, citons : le président du Samsung Advanced Institute of Technology Kinam Kim, le vice-président exécutif et directeur du Samsung Research AI Center Daniel Lee, le vice-président exécutif et le directeur de l’Advanced Communications Research Center Sunghyun Choi, le vice-président principal Charlie Zhang de Samsung Research America, le vice-président Xue (Steve) Liu du Samsung AI Center (SAIC) à Montréal et le Fellow Juho Lee de Samsung Research.

Le Dr Ahn est vice-président exécutif et responsable du centre de plateforme mobile de MX Business. Ses contributions incluent la fourniture aux utilisateurs d’expériences mobiles différenciées grâce au développement de solutions de sécurité innovantes pour les smartphones Galaxy, l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT) et l’expansion et l’amélioration des fonctions de la plate-forme mobile basée sur le cloud.

“Je suis à la fois honoré et honoré d’avoir été élevé au rang de Fellow de l’IEEE”, a déclaré le Dr Ahn. “Je me consacrerai en permanence à la réalisation d’avancées technologiques qui contribueront éventuellement à améliorer nos produits et à offrir des expériences meilleures et significatives à nos précieux clients.”

Le Dr Polley est vice-président principal et chef du laboratoire d’innovation des processeurs mobiles (MPI) chez SRA, où il dirige une équipe de concepteurs d’algorithmes et de systèmes de classe mondiale axés sur la création de technologies avancées pour les smartphones Galaxy de Samsung ainsi que les téléphones mobiles de nouvelle génération. dispositifs.

“Je suis honoré d’être élu membre de l’IEEE”, a déclaré le Dr Polley, “je suis ravi que la recherche innovante sur la technologie des caméras menée par le laboratoire MPI de SRA, l’équipe R&D de MX Business et l’institut de recherche Samsung Research India-Bangalore ait fonctionné étroitement ensemble pour atteindre est reconnu.

1 Samsung Research, agissant en tant que centre de R&D avancé de Samsung Electronics, dirige le développement de technologies futures pour la division Device eXperience (DX) de la société.