Danica Patrick sur le retrait de ses implants mammaires, étant célibataire: “Quand le bon gars se présentera, je le saurai”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Danica Patrick s’est fait retirer ses implants mammaires et elle ne pourrait pas être plus reconnaissante.

Au cours des deux dernières années, l’ancien pilote de NASCAR souffrait des effets secondaires d’une maladie liée aux implants mammaires. Récemment, l’homme de 40 ans est passé une fois de plus sous le couteau, mais cette fois, il s’agissait de les faire retirer.

Le coureur à la retraite a initialement eu une augmentation mammaire en 2014. Cependant, des symptômes persistants ont incité Patrick à subir plusieurs tests, ce qui n’a conduit à aucun soulagement. Après avoir entendu parler de la maladie des implants mammaires, elle était prête à les faire retirer et n’a pas regardé en arrière.

Ces jours-ci, une Patrick rajeunie est impatiente de ce que l’avenir lui réserve. Elle se concentre sur un projet passionné, une étiquette de vin nommée Somnium qui est inspiré par son amour de Napa Valley. Elle est d’abord tombée amoureuse du vin après avoir déménagé en Angleterre à 16 ans pour poursuivre sa carrière de pilote. Son Danica Rosé de Provence, France, a été versé à l’Indy 500 de cette année.

DANICA PATRICK CONFIRME SA SÉPARATION DE CARTER COMSTOCK

Patrick a parlé à Fox News Digital de son parcours de santé, de la façon dont elle s’est rétablie et de la façon dont elle navigue dans la vie de célibataire.

Fox News: Vous avez récemment parlé sur les réseaux sociaux du retrait de vos implants. Comment allez-vous?

Danica Patrick : Je me sens vraiment bien. J’ai commencé à me sentir mieux quelques heures après l’opération. Mais vraiment, à la fin de la journée, j’ai ressenti une telle envie de partager mon expérience parce que j’ai appris tant d’histoires d’autres femmes à ce sujet. Cela m’a donné tellement de clarté sur le fait que mes implants étaient un très grand coupable de tous les problèmes que j’avais.

J’ai donc ressenti le besoin de partager mon histoire aussi. Et le fait que j’aie une bonne plate-forme pour le faire et toucher un large public était plus positif que négatif. J’étais comme, “Oh mec, si je partage ça, je vais devoir dire aux gens toutes les choses que j’ai été [hoping] ils n’ont pas fait attention à moi, que ce soit ma perte de cheveux, ma prise de poids ou mon niveau d’énergie.”

J’ai essayé de cacher ces choses pendant longtemps. Mais je suis tellement reconnaissante d’avoir partagé mon expérience. Après avoir entendu mon histoire, certaines personnes peuvent soupçonner qu’elles pourraient être confrontées à la même chose et ne pas se sentir si seules. J’ai reçu tellement de commentaires après avoir parlé, et je les reçois dans les endroits les plus aléatoires, comme Starbucks à l’aéroport, la salle de bain d’un restaurant ou une apparition de sponsor. Cela vous montre à quel point cette histoire résonne avec tant de gens.

Fox News: Nous avons parlé à des personnes de l’industrie du divertissement qui ont partagé leurs expériences de retrait de leurs implants en raison des effets secondaires qu’elles ont subis plus tard dans la vie. Ils ont décrit se sentir tellement mieux après avoir décidé de les retirer.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Patrice : Ouah. Je veux dire, vous avez entendu les histoires alors. Mes symptômes étaient la perte de cheveux, la prise de poids, la toxicité des métaux lourds, les fuites intestinales et la fatigue, entre autres. La thyroïde était un autre gros problème. Je crois que le dénominateur le plus commun n’est pas nécessairement un symptôme. C’est plutôt que peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire disparaître les symptômes.

Fox News: Quand avez-vous réalisé pour la première fois que quelque chose n’allait pas ? Quel a été votre premier symptôme ?

Patrice : Si je reviens au premier symptôme, ce serait probablement début 2018, soit environ trois ans après que je les ai eus. Mes cheveux n’étaient pas aussi sains. J’avais pris quelques kilos et je ne savais pas pourquoi. Rien de tout cela n’avait de sens pour moi. Il n’y avait pas de raison logique, et je suis une personne assez logique. Je l’ai juste écrit pour essayer plus fort et je vieillissais.

Mais ce n’est qu’au début de 2021, lorsque mon corps a continué à glisser dans la direction que je n’ai pas eu l’impression de contrôler ou de comprendre pourquoi. Et en plus, j’ai perdu mon [menstrual] cycle. J’ai vraiment perdu mon cycle pendant quelques mois, ce qui m’a obligé à aller chez le médecin et à faire vérifier mes hormones. Ma thyroïde était basse, mes hormones étaient arrêtées. C’était comme si rien ne fonctionnait. Même quand je repense à 2018, je me souviens avoir pensé les mots dans ma tête, “Peut-être que ce sont mes hormones.” L’intuition était là, mais je l’ai juste écrite et j’ai continué pendant des années.

Fox News: Il peut être très intimidant d’entendre le mot “chirurgie”. Qu’avez-vous pensé du fait que vous deviez subir une autre intervention chirurgicale pour retirer vos implants ?

Patrice : Excité. Très, très excité *rires*. je dirais le [hospital scheduler], “Si je peux l’avoir demain, je viendrai demain. Faites-le moi savoir.” C’est comme si tu allais avoir un bébé. Je n’ai jamais eu de bébé auparavant, mais je parie qu’à la toute fin, même si vous vivez cette expérience intimidante devant vous, qu’il s’agisse de pousser un bébé ou peut-être une césarienne, oui c’est beaucoup de choses à gérer, mais vous êtes aussi tellement prête parce que vous avez hâte de rencontrer votre bébé. Tu es juste excité. Et vous êtes comme, “Faisons ça.” J’imagine que c’est peut-être quelque chose comme ça. C’est ce que je ressentais.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Je me sentais excité. Prêt. Bien sûr, l’idée de se faire ouvrir n’est pas réconfortante. Il a fallu quatre essais avec l’IV parce que, malheureusement, mes veines ne sont pas les meilleures. Mais une fois les intraveineuses en place, je savais que je me réveillerais et que tout serait fini. Et c’est exactement comme ça que ça s’est passé. J’ai aussi choisi un très bon médecin. Je savais que ce genre de choses se faisait tous les jours. Je savais que j’irais bien.

Fox News: Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise au cours de ce voyage ?

Patrice : Le fait que tant de femmes luttent. Cela ressemble presque à une épidémie cachée. Je crois qu’il y aura toujours un niveau d’effets secondaires qui accompagnent [implants]. Peut-être que certaines personnes s’en sortent très bien et que c’est si minime qu’elles ne le remarquent pas.

Mais je pense aussi qu’il est impossible de mettre un objet étranger dans votre corps et que votre corps ne réagisse pas dans une certaine mesure. Chaque individu est différent, bien sûr… Mais fait-on vraiment assez d’études sur eux ? Les gens sont-ils vraiment informés des effets secondaires et des risques potentiels ? Les médecins nous disent qu’ils sont sûrs, mais ils les vendent aussi.

Je pense que c’est une question de test et de bon sens. Si vous mettez quelque chose dans votre corps qui n’est pas naturel, votre corps va se protéger. Votre corps formera du tissu cicatriciel autour de lui pour vous en protéger. Et ça s’appelle une capsule. Mes implants ont produit beaucoup de capsules. Ils semblaient assez mous les deux premières années, mais ils se sont ensuite durcis davantage.

DANICA PATRICK RETOURNE À L’INDY 500… POUR CONDUIRE PACE CAR

Je pensais que c’était peut-être dû au fait de m’écraser contre les murs pendant que je courais, mais l’un d’eux s’est produit des années après que j’ai terminé. Alors je savais que ce n’était pas ça. Mon corps continuait à essayer de me protéger d’eux. Le médecin a dit… mes capsules de tissu cicatriciel étaient toutes les deux repliées à l’intérieur de l’implant. Ils avaient tellement rétréci à cause de la formation de tant de tissus cicatriciels qu’ils étaient déformés.

Fox News: En tant que personne aux yeux du public, craigniez-vous de subir une quelconque pression pour avoir une certaine apparence après avoir retiré vos implants ?

Patrice : Je n’ai pas. Je pense que c’était plus ma propre pression au début de la façon dont je me sentais comme je devrais regarder. J’avais l’impression de vouloir être plus féminine. Je voulais avoir ce qui, dans mon esprit, ressemblait à un corps idéal. Je voulais tout avoir dès mon plus jeune âge. J’ai pensé : “Prenons tout quand tu seras assez jeune.” Dans mon esprit, je pensais que j’allais être plus idéal. Mais les faire sortir ressemblait plus à la liberté. Je me sens mieux dans mon corps.

Je me sens mieux, pour être honnête. Je sais que cela semble fou, mais c’est vrai. Je suis content qu’ils soient sortis. Je me sens plus moi-même. Je peux donner des câlins aux gens et ne pas avoir ces implants sur le chemin. J’ai aussi hâte de refaire du yoga et de ne pas avoir à me soucier de savoir s’ils vont s’allonger sur le sol pendant que je fais ces poses folles et cool * rires *. Je n’aurai plus à ressentir cet étrange étirement que je ressentais auparavant. Je suis ravi que tout redevienne naturel.

Fox News: Comment naviguez-vous dans la vie de célibataire ?

Patrice : C’est cool. Je pense qu’avoir 40 ans et être célibataire… J’ai eu une belle relation pendant un an et qui s’est terminée en janvier, le début de l’année. Entrer en quelque sorte dans ma prochaine décennie seul était comme, wow, OK. Ce bateau pour enfants navigue peut-être. Je n’ai pas de plans pour mon anniversaire en ce moment parce que je suis maintenant tout d’un coup seul.

DANICA PATRICK DÉTAILLE CE QU’ELLE RECHERCHE MAINTENANT CHEZ UN PARTENAIRE : “JE NE VEUX PAS FAIRE DE COMPROMIS”

Il y avait certains de ces sentiments de tristesse d’une certaine manière. Mais j’aime aussi pouvoir être spontané et passer du temps avec mes copines et partir en voyage. Ma vie ces jours-ci est comme un puzzle que j’assemble [with] voyages de travail et voyages de jeu. Je vais donc me concentrer là-dessus. Et quand le bon gars arrivera, je le saurai.

Fox News: Ça vous manque d’être sur la piste ?

Patrice : Non. La pression ne me manque pas. Le calendrier, les niveaux d’attente, le jugement ne me manquent pas. Je n’ai pas pensé aux risques, mais il n’y a plus de risque. J’ai regardé ces voitures démarrer l’Indy 500 et arriver… tout de suite à 230 milles à l’heure. Et j’étais comme, “Wow, j’ai fait ça. J’étais fou.” *des rires.*

Fox News: Vous vous occupez de votre marque de vin. Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans l’industrie du vin ?

Patrice : Je ne dirais pas que c’est l’industrie du vin. C’est plus le vin *rires*. J’aime vraiment boire du vin. C’est ma boisson préférée. Et après avoir fait des voyages dans la région viticole et expérimenté ce niveau de détail, l’attention portée à chaque aspect du processus de culture du raisin et de la fermentation, cela m’a semblé naturel.

C’est un processus tellement complexe et romantique que j’ai développé une si profonde appréciation. Je me suis dit que ce serait incroyable d’avoir quelque chose comme ça pour moi un jour. Et c’est pourquoi mon vin de Napa Valley s’appelle Somnium. Cela signifie “rêver” en latin. Et c’est mon rêve. je l’accomplis.