Danica Patrick soutient Donald Trump et adresse un message aux critiques

La pionnière du sport automobile et actuelle analyste de la Formule 1 a été très active dans son soutien à l’ancien président. Patrick a animé un panel dans le cadre du « Reclaim America Tour » de Trump à Las Vegas ce week-end, avec l’ancienne représentante américaine Tulsi Gabbard et l’ancien candidat à la présidence Robert F. Kennedy Jr.

« Voir cette équipe de partisans de Trump, façon Avengers, se rassembler au cours de l’année dernière a été incroyable », a-t-elle écrit en légende d’un post dans lequel elle se présentait à l’événement. « Et ce qui est encore plus incroyable, c’est le genre de pays qu’ils ont pu construire. Tant de talents divers, avec une telle passion et de telles connaissances.

« Le point le plus intéressant soulevé l’autre soir était que Donald Trump n’a pas été en mesure de créer son équipe de transition lorsqu’il a été élu en 2016 avant le 5 novembre, car c’est à ce moment-là que le budget a été rendu disponible. Il avait le sentiment d’avoir pris du retard dès le départ et de ne pas avoir les bonnes personnes en place pour mettre pleinement en œuvre sa vision. Cette fois, il commence trois mois plus tôt. Avec beaucoup plus d’expérience que la dernière fois. Allons-y. »

Au cours de sa carrière de pilote, Patrick a été l’une des femmes les plus titrées de l’histoire des courses de monoplaces américaines. Sa victoire en 2008 à l’Indy Japan 300 est la seule victoire d’une femme dans une course de la série IndyCar à ce jour.