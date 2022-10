Danica Patrick revient sur sa bataille contre la maladie des implants mammaires: “Je suis descendue dans un trou de lapin assez profond”

Danica Patrick exhorte les autres personnes aux prises avec leurs implants mammaires à les faire retirer.

L’ancienne pilote de NASCAR est passée sous le bistouri en 2014 parce qu’elle pensait que “cela mettrait tout mon look en place et me ferait me sentir plus féminine et sexy”. Cependant, ce n’est qu’en 2017 que la femme de 40 ans a commencé à ressentir des changements dans son corps, notamment la prise de poids, la perte de cheveux et la fatigue, entre autres.

“Je pensais que mes hormones n’étaient peut-être pas bonnes”, a déclaré Patrick au numéro de cette semaine du magazine People à propos de ses symptômes persistants.

Puis un an plus tard, l’un de ses seins est devenu dur comme de la pierre. L’autre suivit bientôt.

DANICA PATRICK À PROPOS DU RETRAIT DE SES IMPLANTS MAMMAIRES, ÊTRE CÉLIBATAIRE : “LORSQUE LE BON GARS ARRIVERA, JE LE SAURAIS”

“Pendant tant d’années, je n’ai pas serré les gens dans mes bras parce que je n’avais pas envie de leur enfoncer ces petits ballons”, a expliqué Patrick. “Chaque fois que j’étais avec un gars, je ne pouvais pas m’empêcher de penser qu’ils savaient qu’ils étaient faux.”

“Je suis descendue dans un terrier de lapin assez profond”, a-t-elle admis. “J’ai eu tous les tests qui pouvaient être faits.”

Selon le point de vente, ce n’est qu’au début de 2022 que la star a vu plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux sur la maladie des implants mammaires. Des symptômes de BII ont été signalés avec tous les types d’implants mammaires et peuvent survenir soit immédiatement après la chirurgie, soit des années plus tard. La FDA a noté que certains des symptômes les plus courants associés à la BII comprennent le brouillard cérébral, les douleurs articulaires, l’anxiété et la perte de cheveux.

La FDA a également identifié un lien possible entre les implants mammaires et le développement du lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires (BIA-ALCL), un type de lymphome non hodgkinien, a révélé le point de vente.

Patrick s’est rendu compte que ses implants pouvaient être à blâmer pour ses problèmes de santé persistants qui ne disparaîtraient pas. En mars de cette année, elle a décidé de les faire retirer. Elle a dit que les résultats étaient instantanés.

“Sur une échelle de 1 à 10, je suis probablement un six en ce moment”, a-t-elle expliqué. “Mais je prends mieux soin de moi maintenant que je ne l’ai jamais fait. La poursuite de la perfection est une voie sans issue. Apprendre à rentrer chez soi est une belle chose.”

Elle espère maintenant que son parcours de santé inspirera d’autres personnes souffrant de symptômes similaires à faire de même.

“Faites confiance à votre intuition”, a déclaré Patrick. “Faites-les enlever et voyez comment vous vous sentez.”

DANICA PATRICK DÉTAILLE CE QU’ELLE RECHERCHE MAINTENANT CHEZ UN PARTENAIRE : “JE NE VEUX PAS FAIRE DE COMPROMIS”

En mai de cette année, Patrick a déclaré à Fox News Digital qu’elle ne craignait pas de subir des pressions pour avoir une certaine apparence après avoir retiré ses implants.

“Je pense que c’était plus ma propre pression au début de la façon dont je me sentais comme je devrais ressembler”, a déclaré Patrick à l’époque. “J’avais l’impression de vouloir être plus féminine. Je voulais avoir ce qui, dans mon esprit, ressemblait à un corps idéal. Je voulais tout avoir à un jeune âge. Je me suis dit : ‘Allons-y quand tu’ es assez jeune. Dans mon esprit, je pensais que j’allais avoir l’air plus idéal. Mais les sortir ressemblait plus à de la liberté. Je me sens mieux dans mon corps.”

“J’ai l’impression d’avoir meilleure mine, pour être honnête”, a poursuivi Patrick. “Je sais que cela semble fou, mais c’est vrai. Je suis content qu’ils soient sortis. Je me sens plus moi-même. Je peux faire des câlins aux gens et ne pas avoir ces implants sur le chemin. J’ai aussi hâte de refaire du yoga et ne pas avoir à s’inquiéter de savoir s’ils vont s’allonger sur le sol pendant que je fais ces poses folles et cool. Je n’aurai pas à ressentir cet étirement étrange que je ressentais auparavant. Je suis ravi que tout soit naturel à nouveau.”