Danica McKellar sur l’amour, l’unité pendant les vacances : dans un monde divisé, “Noël nous rassemble”

Danica McKellar répand la joie de Noël pendant la période des fêtes.

La star de “The Wonder Years” a parlé de l’importance des vacances de Noël dans un monde divisé.

“Noël et la convivialité sont si importants”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital lors de la ChristmasCon samedi.

“Il y a beaucoup de divisions dans ce monde. … J’ai l’impression que Noël nous rassemble … rappelez-vous ce qui est vraiment important, c’est-à-dire l’amour et l’unité.”

McKellar a joué dans plusieurs films de vacances après avoir incarné Winnie Cooper dans l’émission à succès “The Wonder Years”.

Son travail le plus récent est sur un film du réseau Great American Family, “Christmas at the Drive-In”.

L’actrice de 47 ans a ajouté qu’elle s’était “tellement amusée” à jouer dans ce film de vacances et a continué à décrire son personnage.

Le rôle de McKellar dans le film est déterminé à sauver le drive-in de la ville qui doit être démoli et transformé en centre de distribution.

“Mon personnage est très passionné par le maintien en vie, puis le développeur est joué par mon partenaire. … Bien sûr, il y a des frictions, mais ensuite nous nous entendons et tombons amoureux parce que c’est ce qui se passe dans ces films”, a-t-elle déclaré à Fox News. Numérique.

Elle a fait ces commentaires lors du troisième ChristmasCon annuel de That’s4Entertainment dans le New Jersey.

L’entreprise dirigée par des femmes est fière d’organiser un week-end rempli d’activités spéciales, notamment un éclairage d’arbre, des cours de fabrication de couronnes et des panneaux de célébrités.

Lacey Chabert, ancienne de “Mean Girls”, était la tête d’affiche officielle de l’événement de trois jours, tandis que d’autres stars, dont Melissa Joan Hart, Chad Michael Murray et d’autres, étaient présentes.

McKellar a partagé un important message de vacances.

“J’aime à penser que le meilleur endroit pour la division est en cours de mathématiques … gardons-le à sa place … concentrons-nous sur la convivialité et l’unité heureuses”, a-t-elle déclaré.