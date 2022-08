Danica McKellar, star de “Wonder Years”, est devenue mathématicienne pour trouver de la valeur “en dehors de Winnie Cooper”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Danica McKellar de “The Wonder Years” s’est entretenue avec son fils Draco pour parler de sa vie de jeune actrice et de la tournure inattendue qu’elle a prise après avoir joué Winnie Cooper dans la populaire émission de télévision.

Dans une interview avec Divertissement ce soirle fils de McKellar, Draco, a posé des questions à sa mère sur le jeu d’acteur dans “The Wonder Years” et sur son expérience de faire une pause pour devenir mathématicienne.

“Je suis allé à UCLA, mais quand je suis arrivé à l’école, partout où j’allais, les gens partout sur le campus criaient à travers le campus, vous savez, ‘Hey Winnie !’ McKellar a déclaré: “Je ne pouvais pas m’en éloigner, alors j’avais besoin de découvrir à quel point j’avais de la valeur en dehors de Winnie Cooper.

DANICA MCKELLAR PARLE D’UN NOUVEAU PROJET : « IL Y A CETTE ÉPIDÉMIE D’ENFANTS AYANT PEUR DES MATH »

McKellar a écrit un certain nombre de livres pour enfants sur les mathématiques, notamment “Goodnight Numbers”, “Bathtime Mathtime”, “Ten Magic Butterflies” et “Double Puppy Trouble”.

Elle a également écrit des livres de mathématiques pour adolescents et adultes comme “Girls Get Curves: Geometry Takes Shape” et “Kiss My Math: Showing Pre-Algebra Who’s Boss”.

Draco est déjà apparu dans certains des films Hallmark de McKellar et il a demandé à sa mère pendant l’interview comment elle réagirait s’il avait une carrière d’acteur.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

“Draco, je te soutiendrai quoi que tu veuilles faire. Je te mettrais dans des cours de théâtre et je t’aiderais à te guider à travers ça,” répondit-elle.

“Je ne te pousserai jamais dans cette direction, car c’est une vie difficile”, a-t-elle ajouté.