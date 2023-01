Danica McKellar se démaquille pour fêter ses 48 ans, parle de «nouvelle foi» et de secret aux jeunes

Danica McKellar affiche sa beauté naturelle pour la nouvelle année.

La star de “The Wonder Years” s’est rendue sur Instagram mardi pour partager un doux message en l’honneur de son anniversaire.

“Eh bien, bonjour, 48 ! (Voici l’obligatoire #nomakeup, #nofilter shot.) Merci pour tous vos adorables messages d’anniversaire déjà aujourd’hui ! Je vous souhaite à tous une belle année 2023”, a légendé McKellar sur sa photo.

DANICA MCKELLAR PESSE SUR LA SORTIE DE LA CO-STAR APRÈS LES COMMENTAIRES DE CANDACE CAMERON BURE SUR LE « MARIAGE TRADITIONNEL »

L’actrice de 48 ans a partagé un selfie d’elle portant un pull de couleur marron alors qu’elle souriait à la caméra.

McKellar semblait allongée sur un oreiller rayé et posait avec un bras derrière la tête.

Elle a continué à exprimer sa gratitude dans la longue légende Instagram.

“… merci beaucoup d’avoir fait ce voyage avec moi, à la fois avec mes films sur @gactv et avec @mckellarmath, et bien sûr aussi avec ma nouvelle foi, pour laquelle tant d’entre vous ont été si encourageants !”

McKellar a joué dans plusieurs films de vacances après avoir incarné Winnie Cooper dans l’émission à succès “The Wonder Years”.

DANICA MCKELLAR SUR L’AMOUR, L’UNITÉ PENDANT LES VACANCES : DANS UN MONDE DIVISE, “NOËL NOUS RASSEMBLE”

Son travail le plus récent était sur le film du réseau Great American Family, “Christmas at the Drive-In”.

Elle a dit à Fox News Digital le mois dernier à ChristmasCon qu’elle s’était “tellement amusée” à jouer dans le film de vacances.

McKellar a continué à partager ses paroles de sagesse concernant les jeunes et a décrit sa routine quotidienne sur les réseaux sociaux.

“S’il y a un secret que j’ai trouvé sur la jeunesse, c’est dans l’attitude… et un mode de vie sain et propre, bien sûr. Nos esprits et nos corps sont inextricablement liés. J’ai trouvé quand je mange bien et que je me repose suffisamment et l’exercice, j’ai tellement plus accès à cette joie intérieure qui rend la vie amusante !”

Elle a ensuite discuté de faire de bons choix “sains” dans la vie comme la clé d’un style de vie plus heureux et a conclu avec des vœux pour la nouvelle année, ainsi qu’un message supplémentaire de redonner à ses œuvres caritatives préférées.

“L’autre secret de la vie ? Prendre toute cette gratitude et redonner au monde de toutes les manières possibles. Ma grand-mère disait toujours : ‘La façon d’être heureux, c’est de rendre les autres heureux.’ Répandez-le autour de vous… Merci beaucoup, pour tout ! Et voici une merveilleuse année 2023 !”