Danica McKellar porte un bikini léopard au Costa Rica avec sa famille : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dave Allocca/StarPix/Shutterstock

Danica McKellar a surpris ses 703K abonnés Instagram après avoir partagé une série de photos de bikini de ses vacances au Costa Rica le 25 juillet. Les belles années alum a ajouté une paire de lunettes de soleil noires à sa tenue de plage et a choisi de coiffer ses tresses de couleur corbeau vers le bas. Danica a posé avec sa main en l’air et l’autre sur sa hanche, alors qu’elle affichait également un grand sourire.

Son cliché de vacances comprenait également des photos avec son mari, Scott Svesloskyet son fils, Draco Verta12. L’actrice a accueilli sa préadolescente avec son ex-mari, Mike Verteen 2010, par PERSONNES. Peu de temps après avoir partagé le message, beaucoup de ses abonnés ont profité des commentaires pour s’extasier sur sa famille et les photos de bikini de Danica. « Salut Danica, tu es si naturellement belle. Heureux que vous et votre famille ayez passé un moment merveilleux et aventureux !! On dirait une aventure incroyable », a écrit un admirateur.

Pendant ce temps, quelques-uns des adeptes de la beauté brune se sont pâmés sur le lieu de son voyage. « Bel endroit 🇨🇷 », a écrit un fan séparé, tandis qu’un troisième a plaisanté, « J’adore le Costa Rica! » Un quatrième fan n’a pas pu s’empêcher d’admirer Danica et le sens de la normalité de sa famille malgré sa renommée. « J’adore que vous fassiez des choses normales et que vous ayez l’air normaux », a commenté le fan. Danica était également magnifique dans la première diapositive, où elle portait un haut de bikini à fleurs, un chapeau de plage et des lunettes de soleil noires.

Deux jours plus tard, Danica a reçu une pléthore de compliments après avoir partagé un carrousel de photos de sa dernière séance d’entraînement avec sa famille. Notamment, l’actrice Mélissa Joan Hart, 47 ans, figurait dans la deuxième diapositive du message post-entraînement. « La famille qui s’entraîne ensemble… Un grand merci à ma bonne amie @melissajoanhart pour avoir organisé une séance d’entraînement de groupe aussi amusante ce matin (avec tant d’amis chers !) dans le tout nouveau @bft_studios de son mari @mmwilkerson ce matin », elle a légendé le message. Pour la salle de sport, Danica a porté un débardeur bleu marine avec des leggings de yoga assortis. Elle s’est assurée de styliser sa tenue de sport et a complété le look avec des baskets rose fluo.

Le Sabrina l’adolescente sorcière alun a été l’un des premiers à commenter. « Tellement amusant de vous avoir tous dehors aujourd’hui pour transpirer et pendre! », A-t-elle plaisanté, avec un emoji en forme de cœur. Pendant ce temps, un admirateur était ravi de voir les A-listers ensemble au gymnase. « Beaucoup de visages familiers que j’aime regarder sur @hallmarkchannel Félicitations à la nouvelle salle de sport du mari de Melissa ! », ont-ils écrit, tandis qu’un autre a ajouté : « Quel groupe ! C’est amusant!! » Danica est surtout connue pour son rôle de Gwendolyn « Winnie » Cooper, cependant, elle est récemment devenue l’une des préférées des fans du film Hallmark.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Journée nationale de la relaxation : J.Lo et d’autres stars se prélassant au bord de la piscine ou à la plage, trouvant leur zen

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.