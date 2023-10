Danica McKellar parle de sa foi et de son déménagement de Californie – Twitchy

Êtes-vous prêt à recevoir des nouvelles qui vous feront du bien ? Nous le sommes certainement. Après un week-end d’horreur en Israël pour le peuple juif, des réactions tout aussi épouvantables de la part de groupes pro-Hamas à travers le monde et l’incompétence stupéfiante de l’administration Biden à la suite de tout cela, nous sentons que nous avons besoin d’un nettoyant pour le palais.

Dieu merci pour Danica McKellar. L’ancienne star de « The Wonder Years » a parlé à Fox News Entertainment le week-end dernier pour promouvoir son film « Swing Into Romance », dont la première a eu lieu le 7 octobre. Au cours de son interview, elle a expliqué à quel point elle vivait plus heureuse au Tennessee qu’au Tennessee. Californie.

Danica McKellar de « The Wonder Years » parle de « l’amélioration de la qualité de vie » après avoir quitté la Californie https://t.co/2o9iHa1PZ3 – La Tribune américaine (@TAmTrib) 8 octobre 2023

McKellar n’a pas discuté de politique. Elle le fait rarement. C’est probablement un signe de son intelligence. Pour rappel, McKellar est une sorte de génie mathématique. Elle a obtenu son diplôme mention très bien Elle est titulaire d’un diplôme en mathématiques de l’UCLA, est l’auteur d’articles scientifiques, a un théorème mathématique qui porte son nom (le théorème de Chayes-McKellar-Winn), a écrit six livres de mathématiques non romanesques et a reçu le Joint Policy Board for Mathematics (JPBM). ) Prix de la communication pour son travail encourageant les jeunes femmes à s’intéresser aux mathématiques.

McKellar a cependant parlé d’un sujet qui pourrait intéresser de nombreux gauchistes à Hollywood : sa foi.

«Je ne dirais pas que j’ai tant embrassé la religion que les relations. J’ai trouvé ma foi et cela a changé ma vie de manière incroyable. J’ai le sentiment que tout ira bien d’une manière que je n’avais jamais vraiment eue auparavant. Je suis très reconnaissante à Candace Cameron Bure de m’avoir fait entrer dans cette époque de ma vie. Elle y était vraiment pour beaucoup. Mon père aussi. Il est croyant depuis longtemps. C’est juste un très beau cadeau, et ça fait tellement de bien, et je veux que tout le monde ressente ce sentiment.

Cameron Bure, qui a également fait ses débuts en tant qu’enfant actrice et qui continue de faire des films aujourd’hui, est une conservatrice et chrétienne au franc parler.

McKellar et Cameron Bure se sont rendus quelque peu irréductibles en quittant Hollywood et en réalisant des films pour le réseau Great American Family. Plus important encore, ils sont heureux, ce qui constitue la plus grande armure contre l’annulation par la foule de l’orthodoxie hollywoodienne.

Voici quelques exemples:

Merci!! 🙏 J’ai eu un excellent professeur. 🤗 – Danica McKellar (@danicamckellar) 9 octobre 2023

Oui, des choses horribles se produisent actuellement dans le monde. Rien de tout cela ne change rien à cela. Mais juste pour une pause, juste une brève minute, nous avons pensé qu’il serait bien de simplement mettre en avant quelqu’un qui a trouvé le bonheur et l’épanouissement grâce au dépaysement et à son cheminement vers la foi.

De plus, vous savez, Winnie Cooper est toujours la chose la plus mignonne qui soit.

