Danica McKellar dit que sa famille a quitté Los Angeles pour le Tennessee rural: “Vouloir plus de nature”

Danica McKellar a plaisanté cette semaine en disant que les personnages qu’elle a joués dans les films de Noël l’ont “déteint” après avoir révélé qu’elle et sa famille avaient déménagé de Los Angeles au Tennessee rural l’été dernier.

“Mon mari et moi voulions plus de nature depuis longtemps. Nous étions en quelque sorte prêts à ne plus être dans une ville”, a déclaré l’actrice de “Wonder Years” au magazine People dans une interview publiée samedi.

Elle a ajouté : “J’adore le fait que mes personnages de films de Noël aient déteint sur moi. Je pense que c’est juste un merveilleux exemple de vie imitant l’art.”

McKellar, dont le dernier film de vacances est “Christmas at the Drive-In”, a déclaré qu’elle organisait un petit Thanksgiving dans sa nouvelle maison cette année, mais qu’elle voulait faire un saut à Noël.

‘WONDER YEARS’ STAR DANICA MCKELLAR EST DEVENUE UNE MATHÉMATICIENNE POUR TROUVER DE LA VALEUR ‘EN DEHORS DE WINNIE COOPER’

“Je vais probablement avoir un sapin de Noël la semaine prochaine. Allons-y”, a-t-elle plaisanté.

La femme de 47 ans vit à Los Angeles depuis qu’elle est enfant, mais elle et son mari ont passé du temps dans l’État volontaire.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lorsque le couple était dans son premier mois de relation et “ne supportait pas d’être séparé”, McKellar a déclaré qu’il s’était envolé pour Nashville alors qu’elle tournait un film dans le Kentucky. “Nous avons passé ce super week-end ensemble.”

Elle a également déclaré qu’ils étaient attirés par la créativité de la scène musicale de Nashville.

La maison où elle et son mari, son fils et sa mère ont déménagé se trouve à environ une heure de la capitale.

“Memphis et Nashville sont toutes deux des villes de divertissement. Elles sont connues pour leur musique. Étant originaire de Los Angeles et étant une artiste, c’est agréable d’avoir des gens créatifs autour”, a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La star de cinéma Hallmark devenue Great American Family Christmas a déclaré alors qu’elle aimait s’installer dans sa maison : “Pour moi, honnêtement, il s’agit surtout de l’arrière-cour. Elle a ajouté qu’elle a des érables qui deviennent “or et rose et orange et rouge”. ” dans l’air d’automne – quelque chose de rare à LA