Dania Ramirez sur la façon dont elle s’est préparée à jouer un détective de personnes disparues: “Je voulais les honorer de la bonne manière”

Dania Ramirez explique comment elle est entrée dans l’état d’esprit d’un détective travaillant dans l’unité des personnes disparues.

L’actrice joue actuellement dans “Alert: Missing Persons Unit”, en tant que Nikki Batista, chef de l’unité des personnes disparues du département de police de Philadelphie, aux côtés de Scott Caan. Caan dépeint son ex-mari Jason, et les deux se réunissent après avoir reçu une photo de preuve de vie de leur fils, qui a disparu depuis sept ans.

Lors d’une récente interview avec Fox News Digital, Ramirez a expliqué à quel point elle se sentait chanceuse que quelqu’un “vienne nous former” afin d’apprendre à représenter de manière réaliste un détective.

“L’un des aspects de la série qui est très tactique”, a-t-elle expliqué. “Comment entrez-vous et tenez-vous l’arme quand vous êtes détective ? Ce sont les vrais héros, les policiers qui travaillent très dur pour retrouver les personnes disparues et qui travaillent très dur pour servir et protéger , et je voulais vraiment les honorer de la bonne manière.”

En plus de l’entraîneur qui est arrivé, l’actrice a déclaré que travailler avec Caan était également un bonus, car il “avait été sur” Hawaii Five-0 “pendant 10 saisons” et avait plus d’expérience dans le rôle d’un détective que Ramirez. Elle a expliqué qu’ils “voulaient vraiment s’assurer que [they] étaient honnêtes dans [their] représentation.”

SCOTT CAAN, DANIA RAMIREZ SUR LES DIFFICULTÉS DE JOUER DANS LE DRAME DES PERSONNES DISPARUES EN TANT QUE PARENTS DE LA VIE RÉELLE

“J’adore travailler avec Scott à cause de cela. Il est vraiment passionné par ce qu’il fait”, a expliqué Ramirez. “Nous entrons, et nous devons défoncer la porte et vider une pièce, et il disait toujours:” D’accord, ce n’est pas réel, nous pouvons le faire de cette façon “, et j’aime ça chez lui parce qu’il a vraiment nous a fait nous sentir responsables de vouloir rester clairs et réalistes sur les choses que nous faisons.”

L’actrice sera la première à admettre que les deux ont une excellente chimie à l’écran, mais elle attribue cela à l’excellente relation qu’ils entretiennent hors écran, affirmant qu’ils ont “vraiment appris à se connaître” en faisant la série et qu’ils ont pu se soutenir dans les moments difficiles.

“Ce sont de très longues heures. C’est intense. Nos émotions sont toujours – nous les portons sur nos manches”, a-t-elle expliqué. “C’est très personnel… Sa femme était en train d’accoucher d’un tout nouveau bébé, et il faisait face à tellement de choses très personnelles. Son père était décédé récemment et il y a eu beaucoup de moments de vulnérabilité que nous avons vraiment eu la chance de vivre.” être là l’un pour l’autre.

“Je pense que parce que nous avons décidé d’être vraiment là en tant que personnes l’un pour l’autre, cela s’est vraiment traduit à l’écran et comment nous voulions vraiment être là l’un pour l’autre en tant que Nikki et Jason.”

Ramirez a également travaillé avec Jamie Foxx, car il est producteur exécutif de la série. Elle a félicité Foxx pour le niveau de soutien qu’il a montré au casting de “Alert”, le qualifiant de talent “incroyable et créatif”.

“Il est passionné par tout ce qu’il fait, et il nous a montré beaucoup de soutien en tant que casting, donc c’est génial. Je veux dire, c’est génial quand vous recevez un message de Jamie Foxx, comme, ‘Hé, tu es incroyable sur la série’, et c’est quelqu’un que j’ai regardé et admiré, et je pense qu’il est vraiment talentueux”, a expliqué Ramirez. “Être reconnu par vos pairs de cette façon, c’est vraiment un sentiment incroyable. Je suis vraiment reconnaissant.”

Chaque épisode de “Alert” suit l’histoire d’une famille différente dont un être cher a disparu et a été inspiré par l’expérience réelle de Foxx lorsqu’il pensait que son propre enfant avait disparu.

Ramirez a fait l’éloge de Foxx, disant qu’elle se sentait vraiment “reconnaissante” d’avoir “exploité” son expérience personnelle et qu’elle était disposée à la partager dans un format aussi public.

Ramirez et Caan sont tous deux parents dans la vraie vie, et l’actrice a utilisé son expérience de mère pour comprendre ce qui inspire la “motivation de son personnage à retrouver ces personnes disparues dans la série”.

“Ce que cela a fait pour moi m’a vraiment permis d’apporter beaucoup de ce côté maternel nourrissant à ce personnage”, a-t-elle expliqué. “Quand j’ai ces conversations avec des personnes qui manquent à l’appel, qui viennent dans chaque épisode pour un cas différent, cela me permet de les regarder avec des yeux nourriciers, et j’ai pu plonger dans cette émotion et ce voyage émotionnel brut qu’ils auraient pu traverser.”

En plus de l’aider dans sa performance, Ramirez a expliqué comment dépeindre un personnage dont le fils a disparu a changé sa perspective sur sa propre vie, en disant: “Cela me donne envie de protéger un peu plus mes enfants.”

“Je ne veux pas devenir super trop protectrice, mais cela met certainement beaucoup de ces choses au premier plan pour moi”, a-t-elle expliqué.

L’actrice a également reconnu à quel point il était important pour elle de « la fermer à la fin de la journée », car elle devait rentrer à la maison et être la mère de ses propres enfants, en disant : « Ils veulent que je sois heureuse quand je viendrai à la maison. Ils ne veulent pas que je porte cette douleur et cette peur.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Ramirez, qui a tourné à Montréal “Alert”, a déclaré que ses plans futurs impliquaient de faire une pause pour passer plus de temps avec ses enfants.

“Nous avons travaillé très dur, et mes enfants ont été – et mon mari, oh, mon Dieu – ont été si solides dans le soutien qu’ils m’ont montré”, a déclaré Ramirez. “Ils ont déménagé à Montréal, et parfois je rentrais à la maison vers minuit, et je pouvais juste les voir un peu le matin… Ils m’ont montré tellement d’amour, de soutien et d’engagement que j’ai l’impression qu’en ce moment, je besoin de rentrer à la maison et de leur montrer la même chose.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Alert” est diffusé le lundi soir sur FOX.