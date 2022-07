Dania Diaz de l’équipe Roc au sommet sur la justice sociale de l’UJC

Voir la galerie





Crédit d’image : Équipe ROC

Un changement va arriver, et si la United Justice Coalition a son mot à dire, cela arrivera plus tôt que plus tard. Le 23 juillet au Center415 à New York, le premier sommet sur la justice sociale de la United Justice Coalition (inscrivez-vous ici) mettra en vedette des dirigeants, des experts et des défenseurs déterminés à travailler ensemble dans l’esprit de la justice sociale et raciale. Ouvert au public, le sommet comprend une liste d’orateurs, dont un défenseur des droits civiques Dre Bernice A. Kingjournaliste Soledad O’Brienavocat des droits civiques Ben Crumpmusicien multiplatine / défenseur de la réforme de la justice pénale Yo Gottiprocureur général de New York Letitia James, et plus. ‘

“L’objectif de ce sommet est de faire progresser la justice grâce à un apprentissage et un échange réfléchis, diversifiés et collaboratifs”, Dania Diazdirecteur général de Team ROC (la division philanthropique de ROC Nation), raconte HollywoodLa Vie dans une interview EXCLUSIVE, “tout en générant et en partageant des solutions et des stratégies qui répareront notre système de justice pénale et feront progresser nos efforts collectifs pour éradiquer l’injustice sociale et raciale”.

“Et le thème est les idées, l’histoire et la collaboration pour le changement”, a-t-elle déclaré à HL. “Afin d’atteindre cet objectif, nous engageons différentes perspectives et points de vue dans la conversation entre les principaux leaders d’opinion, les éducateurs, les militants, les professionnels des médias et du divertissement et les familles directement touchées par la violence policière et les défaillances de notre système judiciaire.”

Les conférenciers du sommet participeront à diverses tables rondes et assemblées publiques pour disséquer l’état actuel de la réforme de la justice pénale, du bien-être mental, de la sécurité publique et plus encore aux États-Unis.

Tous sont invités à assister au Sommet sur la justice sociale le 23 juillet, qu’ils soient pleinement impliqués dans l’action directe ou qu’ils commencent tout juste leur voyage pour changer le monde. “Il n’y a pas de profil spécifique du type de personne qui devrait y assister”, déclare Diaz, “mais nous voulons certainement des personnes de tous horizons qui se soucient de la justice sociale et raciale, de la réforme de la justice pénale et qui cherchent à faire partie de la solution pour une société plus juste et équitable.

La United Justice Coalition (UJC) a été créée en 2019, formant un groupe de réflexion d’experts de différentes industries pour partager des ressources, des informations et des idées pour lutter contre l’injustice systémique à travers l’Amérique. Le conseil consultatif fondateur comprend Shawn “Jay-Z” Carter, L’équipe ROC, Ben Crump, Charlamagne le dieuPDG et président de Vista Equity Partners Robert F.Smithfondateur de Dream Corps Van JonesCo-fondateur d’Until Freedom Tamika Mallory, et un grand nombre d’autres acteurs du changement, y compris des membres de la famille de ceux qui ont été tragiquement abattus par des policiers.

L’UJC a-t-il aidé la Team Roc à atteindre ses objectifs ? “Nos objectifs sont souvent identiques”, déclare Diaz. « En fin de compte, nous voulons tous vivre dans un monde juste et équitable, où l’humanité est valorisée, où les personnes les plus marginalisées, privées de leurs droits et lésées par notre système judiciaire sont protégées et peuvent prospérer. Et bien sûr, où les mauvais acteurs sont tenus pour responsables et les mauvaises lois sont éradiquées.

“L’équipe ROC a mené un recours collectif au nom des incarcérés de la prison de Parchman qui a été soutenu par tous les membres de l’UJC, et le procès, les enquêtes et l’amplification collective des conditions inhumaines ont aidé le DOJ à déclarer récemment qu’effectivement les conditions à Parchman a violé les 8e et 14e amendements de la constitution », ajoute-t-elle. “Nous luttons tous ensemble dans la poursuite d’une société meilleure, dans la poursuite de la justice raciale et de l’équité, dans la poursuite de réformes significatives de notre système de justice pénale.”

Ces efforts seront discutés lors du Sommet sur la justice sociale. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, y aura-t-il une autre chance ? L’expression « inaugural » indique que le Sommet sur la justice sociale pourrait être un événement récurrent ? Oui », dit Diaz, « c’est définitivement l’objectif – qu’il s’agisse du premier des événements critiques et incontournables, car ces conversations réfléchies et axées sur les solutions sont nécessaires en plus d’une action inlassable.

Cliquez ici pour plus d’informations sur le Sommet sur la justice sociale.