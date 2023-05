Dani Imbert de Towie révèle un nouveau petit ami après une rupture de choc avec sa co-star

La star de THE Only Way Is Essex, Dani Imbert, a révélé son nouveau petit ami après sa rupture choquante avec sa co-star, Hackett.

Le couple a commencé une romance pendant le tournage de la série à succès ITVBe, mais elle a récemment admis qu’elle était devenue « exclusive » avec quelqu’un d’autre.

Instagram

Dani a rompu avec sa co-star de Towie Roman le mois dernier en avril[/caption]

Dani, 25 ans, a confirmé que sa romance avec la co-star Roman Hackett était officiellement terminée en avril.

La star de la télé-réalité s’est rendue sur Instagram où elle a partagé une douce photo d’elle avec un nouvel amour.

Dani a répondu à une poignée de questions pressantes de ses 75,8 000 abonnés lors d’une séance de questions-réponses.

Un fan a écrit : « Tu as l’air heureux, ça fait plaisir de te voir briller ! J’ai adoré l’épisode de dimanche.

Dani a ensuite répondu avec une jolie photo d’elle avec son nouveau copain dont elle a gardé un profil bas.

Parallèlement à la photo de lancement de la relation douce, Dani a écrit: « Le plus heureux, merci. »

La beauté blonde semble être plutôt aimée et satisfaite alors qu’elle sourit à la caméra tout en tenant la main de son nouvel amant.

Dani avait l’air rayonnante alors qu’elle enfilait une chemise blanche courte à manches longues, avec une paire de shorts noirs et des bottes noires.

Son maquillage était impeccable, avec un visage entièrement profilé et mis en valeur, un fard à paupières fumé, de faux cils et un rouge à lèvres rose mat.

Le nouveau petit ami de Dani avait également l’air pimpant alors qu’il portait une chemise noire à manches courtes qu’il déboutonnait à mi-chemin et un short bleu marine foncé.

La star a dit en exclusivité au Sun qu’elle avait retrouvé un homme mystérieux avec qui elle avait eu une aventure avant de rencontrer Roman.

Elle a déclaré: «Je vois quelqu’un d’autre maintenant pour être complètement honnête.

« Nous nous connaissions avant toute la situation entre moi et Roman, nous nous voyions en quelque sorte. »

Dani a continué à admettre que tout n’avait pas été simple avec la fin de sa romance avec le beau gosse Roman, 21 ans, révélant qu’un événement hors caméra l’avait forcée à annuler leur romance naissante.

Elle a ajouté: «J’ai annulé avec lui parce que j’ai commencé à voir Roman – puis tout cela s’est passé hors caméra depuis que nous tournons, ce qui m’a empêché, Roman et moi, de parler à nouveau, puis j’ai commencé à voir le garçon que j’avais commencé à voir auparavant. ”

Après la nature intermittente de leur romance, Dani a insisté auprès de The Sun sur le fait que Roman n’était plus sur la photo car elle a juré de se concentrer sur sa toute nouvelle relation.

Dani a déclaré: « Pour être honnête, c’est là où je me trouve maintenant. Roman n’est pas du tout sur la photo et je suis assez content d’où j’en suis avec cette personne en ce moment.

La star de télé-réalité a également admis qu’elle était « assez exclusive » avec son amant infiltré, en disant : « Je dirais que je ne parle à personne d’autre, il ne parle à personne d’autre. Nous sommes assez exclusifs.

TVI

Dani a insisté auprès de The Sun sur le fait que Roman n’était plus sur la photo et qu’elle se concentre sur sa nouvelle relation[/caption]