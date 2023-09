DANI Imbert a riposté aux fans après sa dispute explosive avec la co-star de Towie, Ella Rae Wise.

Les fans de Towie ont récemment vu Dani, 25 ans, et Ella, 23 ans, s’affronter lors d’un épisode de l’émission ITVBe.

Se souvenant du récent voyage des acteurs à Chypre, Ella a déclaré à Dani : « Je suis sortie de ma chambre et toi et Junaid [Ahmed] me chassaient.

Alors que Dani regardait confus, Ella a poursuivi : « Continuez à marcher, continuez à marcher ». C’est dégueulasse. »

Alors qu’elle se levait, Dani a répliqué: « Tu es une petite salope compulsive, menteuse et complice et c’est pourquoi tu n’as pas de compagnon et moi en avons. »

Un extrait de la dispute a été publié sur Instagram, avec des fans affluant pour avoir leur mot à dire.

L’un d’eux a écrit : « En fait, je suis désolé pour Ella dans cette affaire. »

Et un autre a dit : « Qu’est-il arrivé à Dani ? À chaque épisode, elle semble si grossière ces derniers temps.

Mais Dani n’a pas tardé à se défendre en écrivant : « Faites-moi confiance, j’ai des raisons valables.

« Tout le monde doit arrêter de pousser Junaid à s’en prendre à lui alors qu’il n’était même pas là la nuit des affrontements. C’est fatiguant. »

Les groupes d’amitié de cette série de Towie sont devenus très compliqués.

Ella, Dani et Junaid Ahmed formaient autrefois un trio, mais plus récemment, Ella est devenue une louve solitaire.

Dani et Junaid sont également devenus proches de l’ennemie d’Ella, Chloe Brockett.