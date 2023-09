Dani Imbert de Towie impressionne alors qu’elle porte un soutien-gorge dans une combinaison transparente – au milieu des rumeurs de querelles de show

La star de TOWIE, Dani Imbert, avait l’air incroyable alors qu’elle portait une combinaison transparente.

La star de télé-réalité s’est glissée dans l’article sexy PrettyLittleThing, qui laissait peu de place à l’imagination, et a partagé le instantané avec des fans dessus Instagram.

Dani Imbert a stupéfié ses fans avec ce cliché sexy[/caption]

Dani est allée sans soutien-gorge, couvrant sa poitrine avec un bras et son string était visible à travers le costume transparent.

Elle s’appuya contre un vestiaire porte et fit la moue devant la caméra, sa blonde volumineuse cheveux tombait en vagues sur ses épaules.

Les fans ont adoré le look avec un commentaire : « Wow, absolument magnifique Dani. »

Un autre a déclaré : « Tellement beau. »

Un troisième a écrit : « Superbe fille ».

Le pouvoir La pose arrive quelques jours après que nous avons révélé que la co-star de Dani et Towie, Ella Rae Wise, allait avoir une énorme dispute dans la série.

Ella, 23 ans, et Dani, 25 ans, qui étaient autrefois les meilleurs amis, se sont disputés à la suite d’un voyage à l’étranger plus tôt cette année.

Une source a déclaré : « Ella a l’impression que Dani et Junaid l’ont ignorée et l’ont mise à l’écart depuis le voyage avec le casting – elle ne pense pas non plus qu’ils étaient de très bons amis lorsqu’elle était malade.

« Tout a mal tourné entre eux maintenant – ils sont même allés faire la fête avec la rivale d’Ella Chloe Brockett donc ça n’a pas aidé.

« Roman soutient Ella dans les coulisses et Dani n’aimera pas ça non plus.

« La situation dans son ensemble est très tendue et les conséquences ont été filmées pour l’émission. »

Ella avait déjà parlé à ses fans d’une bosse qu’elle avait trouvée sur sa paupière en mai.

La star de télé-réalité a subi une intervention chirurgicale pour l’enlever, mais a révélé plus tard que son œil gauche était temporairement paralysé.

Elle a déclaré sur Instagram : « En ce moment, mon œil gauche est paralysé et c’est la sensation la plus étrange qui soit – je me sens très lourd et évidemment aucun mouvement ni clignement pendant deux jours.

« Mais tout va bien pour le moment, j’attends juste les résultats et un prompt rétablissement. »

Ella, Dani et Junaid Ahmed étaient proches, mais plus récemment, Ella est devenue une louve solitaire.

Dani et Junaid sont également devenus proches de l’ennemie d’Ella, Chloe Brockett, 22 ans.

Plus tôt ce mois-ci, Junaid s’est rendu sur Instagram pour parler du drame.

Lors du premier opus de la série, Ella a déclaré que c’était la raison pour laquelle elle n’était plus proche de Dani.

Il a déclaré : « Ce n’est pas moi qui suis la seule cause de tout cela, toute la dispute était entre eux deux, [Dani and Ella] toutes les retombées étaient liées à eux.

« Je ne sais pas comment j’ai été autant impliqué et devenu le problème, alors que le vrai problème est – et tout le monde sait que si nous avons réellement dit la vérité, c’était dans les histoires de Dani hier soir.

« Honnêtement, rappelez-vous qu’il y a deux côtés à chaque histoire et qu’il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas rester là et dire, mais je ne vais pas rester là et faire des conneries, quand c’est hilarant.

« En fait hilarant. »

Ella Rae Wise et Dani s’affronteront sur Towie dans des scènes passionnées[/caption] Instagram/danimbert

Dani est désormais un acteur principal de la populaire émission de téléréalité.[/caption]