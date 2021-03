DANI Harmer a insisté sur le fait que « je jouerai toujours Tracy Beaker » alors qu’elle s’exprimait sur le rôle emblématique de la BBC en cours de refonte.

L’actrice de 32 ans a joué pour la première fois Tracy dans la série originale de CBBC The Story of Tracy Beaker de 2002 à 2005.

Depuis lors, elle a repris le rôle à plusieurs reprises, plus récemment cette année dans la nouvelle série CBBC My Mum Tracy Beaker.

Il a suivi Tracy, maintenant âgée de 30 ans, alors qu’elle jonglait entre la vie de mère célibataire et sa fille Jess.

Dani a adoré revenir au rôle et a maintenant insisté sur le fait qu’elle ne l’abandonnerait jamais.

Parler à Metro.co.uk, dit-elle: «Je préfère revenir la jouer plutôt que quelqu’un d’autre, ce serait tellement bizarre.

« Je ne sais pas ce que je ressentirais si quelqu’un d’autre le faisait. Je sens que je le possède maintenant, et personne ne peut me l’enlever. »

Cela n’a pas toujours été le cas, car Dani s’est éloignée du rôle lorsqu’elle était adolescente pour explorer d’autres projets.

Elle a rappelé: «Quand j’avais 16 ans et que j’ai choisi de partir, j’en avais assez de jouer à Tracy.

« Je suis acteur et je voulais sortir et je voulais explorer et jouer différents personnages. »

Elle a également senti que l’histoire de Tracy était arrivée à une conclusion parfaite après avoir été adoptée par Cam, mais quelques années plus tard, les patrons de l’émission l’ont convaincue de revenir pour Tracy Beaker Returns.

Dani a déclaré: « Il n’a pas fallu beaucoup de persuasion, je pense que je jouerai toujours Tracy Beaker.

« J’ai réussi à jouer d’autres personnages, mais rien ne peut battre Tracy pour être honnête parce qu’elle est un personnage si méchant. »

My Mum Tracy Beaker est disponible sur BBC iPlayer