Dani Harmer s’est ouverte sur la maternité – quelque chose que son personnage Tracy Beaker navigue dans la série de redémarrage très attendue de la série.

L’actrice Dani, 31 ans, reprend son rôle emblématique de Tracy dans un nouvel épisode de la série, surnommé My Mum Tracy Beaker, qui montre Tracy comme une mère dans la trentaine.

Elle admet qu’être maman « vous change » car elle se rapporte à Tracy plus que jamais depuis la première série de la série en 2002.

Apparaissant sur The One Show aux côtés de l’auteure du livre Jacqueline Wilson, 75 ans, Dani a déclaré qu’il était ravi de voir comment Tracy était devenue autonome.

Dans l’émission, Tracy est sur le point d’être la mère de sa fille Jess, âgée de 10 ans, jouée par Emma Maggie Davies.







(Image: Getty Images)



S’exprimant sur les énormes changements dans la vie de Tracy, l’auteur Jacqueline a déclaré à Dani: « Pour Tracy, sa plus grande chose en tant qu’enfant était de ne pas avoir de mère pour elle et j’ai donc pensé que la plus grande chose dans sa vie d’adulte serait d’être cette maman. qui était là pour sa fille Jess tout le temps. «

Dani a ensuite comparé le parcours maternel de Tracy à celui de la sienne, l’actrice étant une fière maman de sa fille Avarie-Belle, âgée de quatre ans, qu’elle partage avec son partenaire Simon Brough.

«Etre mère moi-même, ça vous change complètement», dit-elle. «Donc ça a été vraiment sympa de jouer Tracy et de voir comment elle a perdu cet égoïsme qu’elle a autrefois et elle est juste à propos de Jess.»







(Image: BBC / Matt Squire)



« Mais en même temps, elle ne s’est pas perdue. Elle est toujours cette femme féroce et forte qu’elle a toujours été », a-t-elle ajouté.

Dani a récemment parlé de la relation de Tracy avec sa fille Jess, affirmant que le couple était « un peu plus comme des amis » parce qu’elle lui avait donné naissance alors qu’elle était « un peu plus jeune ».

«Ils sont très différents, Jess est calme, elle est vraiment bonne à l’école, elle adore lire, alors que Tracy n’était manifestement pas une de ces choses», expliqua-t-elle.

« Tracy est une mère farouchement protectrice et fait tout pour Jess. »







(Image: Getty Images pour Nickelodeon)



L’ancienne rivale de Tracy de ses jours sous garde Justine Littlewood – jouée par Montanna Thompson – est sur le point de revenir pour la nouvelle série.

« De toute évidence, cela ne va pas bien se passer », dit-elle. « Tracy et Justine se sont cogné la tête depuis leur plus jeune âge et rien n’a changé, vraiment. »

Dani dit que la raison de la popularité de Tracy auprès des fans est que « tout le monde peut se voir un peu en elle ».

La nouvelle série, basée sur un livre du même nom, devrait être diffusée sur CBBC et BBC iPlayer plus tard ce mois-ci.

