La star de TRACY Beaker, Dani Harmer, a révélé le moment choquant où un fan sauvage lui avait demandé de signer ses seins nus avant son retour à la télévision.

La femme de 31 ans revient sur nos écrans ce mois-ci en tant que son alter-ego emblématique dans une toute nouvelle série – My Mum Tracy Beaker.

L’actrice, qui est surtout connue pour son rôle dans le drame populaire de CBBC qui a frappé nos écrans pour la première fois en 2002, est sur le point de se lancer dans un nouveau chapitre de la vie de son personnage.

S’adressant exclusivement à The Sun’s TV Mag, Dani a révélé que ses fans avaient fait des demandes plutôt étranges au fil des ans.

« Je reçois beaucoup de » Oh peux-tu crier « Bog Off » et j’enverrai une vidéo à mes amis « , a admis Dani.

«Une dame m’a demandé de signer ses seins avant», se souvient-elle. | mais je ne sais pas à quel point c’est bizarre, j’ai l’impression que c’est assez standard.

«Je n’étais pas un enfant à l’époque, donc ce n’était pas aussi étrange que cela puisse paraître, mais je n’ai évidemment pas fait ça parce que pourquoi devrais-je signer les seins de quelqu’un?

L’histoire de Tracy Beaker, basée sur le roman du même nom écrit par Jacqueline Wilson, a été créée il y a près de 20 ans à la télévision.

Il est devenu l’une des franchises les plus populaires de tous les temps, avec six livres, trois séries télévisées, un certain nombre de spin-offs à succès et un téléfilm.

En 2013, Dani a décidé de quitter son rôle de Tracy, mais elle est enfin de retour.

Le dernier spin-off explore le lien que Tracy (Dani Harmer) entretient avec sa fille Jess (Emma Maggie Davies), âgée de 10 ans – quelque chose que Tracy aspire depuis qu’elle est toute petite.

Leur histoire est racontée à travers les yeux de Jess et suit comment ils ont du mal à se débrouiller en tant qu’eux deux.

Quand Sean Godfrey (Jordan Duvigneau), un riche footballeur à la retraite entre en scène, Tracy pense que tous leurs problèmes d’argent seront résolus …

La mère adoptive de Tracy, Cam, interviendra-t-elle si elle a des ennuis comme quand elle était plus jeune?

Dani n’est pas la seule star à reprendre son rôle dans la série.

Lisa Coleman reviendra sur nos écrans en tant que maman adoptive aimante de Tracy, Cam, beaucoup reconnaîtront également Ruth Gemmell comme la mère éloignée de Tracy Carly et Montanna Thompson lui remettra son rôle de rivale amère du protagoniste Justine Littlewood.

La franchise a commencé en 1991 lorsque l’auteure Jacqueline Wilson a écrit L’histoire de Tracy Beaker, un livre sur une fille de 10 ans en famille d’accueil qui a fustigé le monde en raison de toute la négligence qu’elle a reçue dans son enfance.

Il a ensuite été transformé en émission de télévision en 2002 et a duré trois ans – avec Dani comme vedette principale.

Il a exploré la vie de nombreux personnages qui vivaient dans une maison d’accueil Elm Tree House, qu’ils surnommaient « The Dumping Ground ».

