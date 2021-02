La star de TRACY Beaker, Dani Harmer, a déclaré que la série avait «gâché» lorsque la série originale avait épousé sa mère adoptive à un homme.

Dans la série redémarrée, My Mum Tracy Beaker, Cam (Lisa Coleman) épouse Mary Oliver (Danielle Henry) lors d’une belle cérémonie où Tracy a joué le rôle de « meilleure femme ».

Mais dans la série originale de Tracy Beaker, Cam est mariée à un homme appelé Gary qui a laissé l’actrice Harmer, « furieuse ».

Jacqueline Wilson, qui a écrit les livres sur lesquels les émissions de télévision sont basées, a toujours voulu que Cam soit lesbienne, mais les producteurs de la série 2002 ont décidé de ne pas le faire.

La sexualité de Cam a finalement été confirmée dans le troisième épisode de My Mum Tracy Beaker lorsque Tracy et sa fille Jess emménagent brièvement avec l’heureux couple qui s’est marié plus tard dans le même épisode.

Harmer s’est rendue sur Twitter pour décrire sa colère lorsque Cam était mariée à Gary au tournant du siècle.

« Enfin, Cam a enfin eu sa fin heureuse !!! » elle a écrit.

«Nous étions furieux quand elle s’est mariée avec un homme de la série originale! C’était ridicule!

« Mais si heureuse que Cam ait eu ce qu’elle méritait! Elle est une reine et méritait une reine en retour. »

Beaucoup de fans de Harmer étaient d’accord avec l’actrice en plaisantant, « nous ne parlons pas de Gary! » ce à quoi elle a répondu, « sacrément raison nous ne le faisons pas !! Ils ont foiré là-bas n’est-ce pas. »

Beaucoup de gens ont répondu à Harmer en disant que le mariage était la représentation dont ils avaient besoin.

«En tant que lesbienne qui a grandi en vous regardant, cela compte tellement pour moi.» Si j’avais eu ce genre de représentation quand j’étais plus jeune, cela aurait rendu les choses beaucoup moins déroutantes. Je suis si heureux que les enfants puissent maintenant voir que tout va bien et je ne peux pas vous remercier assez », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: « Je savais depuis le début qu’elle était gay mais cela ne m’empêchait toujours pas d’être surprise comme l’enfer, j’ai tellement l’habitude de voir ma sexualité supprimée à la télévision que j’ai été agréablement choquée de voir le mariage, embrasser et traîner reine. Bravo à vous tous. «

Cette nouvelle série suit Tracy en tant que mère célibataire et est basée sur sa relation avec sa fille Jess (Emma Davies), âgée de 12 ans.

Tracy est maintenant maman vivant dans un lotissement à Londres avec sa fille de neuf ans, qui a du mal à joindre les deux bouts.

Sean est un ami d’enfance de Tracy, qui est maintenant un footballeur professionnel et il veut éloigner le couple de leur triste vie à Londres.