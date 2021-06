Dani et Jean-Luc sont-ils toujours ensemble après Under Deck Sailing Yacht ?

Il est juste de dire que la saison 2 de Below Deck Sailing Yacht a été PLEINE de branchements et de ruptures.

Mais un couple qui semble totalement amoureux l’un de l’autre est Dani et Jean-Luc.

Dani et Jean-Luc ont été chauds et lourds sur Under Deck Sailing Yacht saison 2[/caption]

Dani et Jean-Luc sont-ils toujours ensemble après Below Deck Sailing Yacht ?

Il est juste de dire que ces deux-là n’ont pas été en mesure de se garder la main au cours de la deuxième saison de Yacht à voile sous le pont.

La saison est toujours diffusée sur Bravo, les fans souhaitent donc savoir ce qui s’est passé une fois que les caméras ont cessé de tourner,

La série a en fait terminé le tournage en août 2020, donc beaucoup de choses peuvent se passer pendant cette période.

Alors qu’ils ont l’air de tomber amoureux dans la série, les téléspectateurs veulent savoir s’ils ont tenu la distance.

JL et Dani se sont rapprochés pendant le tournage – vu ici à l’extrême gauche[/caption]

Jean-Luc a joué timidement sur leur statut relationnel dans une interview en avril 20201 avec MEAWW.

Il a déclaré: «Moi et Dani à bord de Parsifal avons trouvé une évasion que vous pourriez dire l’un dans l’autre.

« Je pense que les téléspectateurs vont voir comment les choses se passent entre moi et Dani très bientôt, donc je ne veux pas encore répandre la mèche, vous n’avez qu’à rester à l’écoute. »

Dani a révélé qu’elle était enceinte en avril 2021[/caption]

Dani a-t-il eu un bébé ?

Pour jeter de l’huile sur le feu quant à leur statut relationnel, en avril 2021, Dani a révélé qu’elle était très enceinte.

Le père du bébé n’a pas encore été révélé, mais on ne pense pas qu’il s’agisse de JL.

Dani a ensuite révélé qu’elle avait accouché en mai 2021.

Dans cet esprit, JL pourrait être le père, mais aucune des parties n’a suggéré que tel soit le cas.





Quand est-ce que le yacht à voile sous le pont passe à la télévision ?

Below Deck Sailing Yacht diffuse actuellement sa deuxième saison sur Bravo.

Les nouveaux épisodes sont diffusés les lundis à 21h/20h C.