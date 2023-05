Dani Dyer vue avec une énorme bosse de bébé alors qu’elle se prépare à donner naissance à des jumeaux avec la star de West Ham

DANI Dyer a montré sa bosse de bébé florissante dans une robe midi rose moulante alors qu’elle se prépare à donner naissance à des jumeaux.

La star de télé-réalité – qui attend des jumelles avec son petit ami footballeur Jarrod Bowen – s’est emballée pour la fête de fiançailles d’un ami.

Dani, 26 ans, a exposé sa bosse grandissante alors qu’elle posait pour une série de superbes photos aux côtés de ses copains.

La star de Love Island a coiffé sa brune de boucles rebondissantes et a opté pour un maquillage bronzé aux joues roses.

Au cours du week-end, Dani portait un haut de sport noir et un pantalon de jogging alors qu’elle découvrait son ventre.

Elle a partagé le selfie miroir et a posté: « Dump photo du week-end. »

La semaine dernière, Dani a offert aux fans un aperçu de la toute nouvelle crèche de ses jumeaux.

La pépinière est décorée avec goût dans des tons lilas et roses, des coussins ballons moelleux et des bébés blancs qui poussent accrochés au mur.

Il y a beaucoup d’espace pour maman et papa pour s’asseoir, avec un grand canapé crème et un repose-pieds assorti.

Les jumeaux vivront la vie de luxe avec deux berceaux assortis et un rideau de berceau à baldaquin.

La star avait l’air d’être prête à apparaître cette semaine dans la robe pull verte à manches longues.

Cela survient alors que Dani a récemment admis que ses dernières étapes de grossesse faisaient des ravages et que cela devenait de plus en plus «plus difficile».

La star a déclaré qu’elle avait « monté en ballon » ces dernières semaines et qu’elle souffrait d’un gonflement important.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, un fan a demandé: « J’espère que vous vous portez bien, la grossesse est difficile mais vous avez ça et vous avez l’air fabuleux. »

Dani a répondu: « Oh merci beaucoup, un si gentil message.

« Je vais bien et j’espère que vous aussi, cela devient de plus en plus difficile maintenant avec les activités quotidiennes normales.

« Je viens de monter en ballon tout d’un coup et les filles pèsent plus ensemble qu’à la naissance de Santi, donc je le ressens vraiment. Le plein de dandinement et de gonflement a commencé.

