Dani Dyer s’habitue à être une mère célibataire alors qu’elle fait des courses avec bébé Santi dans l’Essex

DANI Dyer a été aperçue dans l’Essex avec bébé Santiago alors qu’elle s’adapte à la vie en élevant seule son jeune fils.

L’actrice et ancienne star de Love Island s’est séparée de son petit ami et bébé papa Sammy Kimmence il y a deux semaines lorsqu’il a été emprisonné pendant trois ans après avoir fraudé des retraités de leurs économies.

CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

Dani a été aperçu en train de faire plusieurs tâches lors d’une course dans l’Essex[/caption]

CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

La maman adorée a découvert la vie après que son petit ami a été envoyé en prison[/caption]

Dani n’a pas encore parlé du crime et se concentre plutôt sur son petit garçon, qu’elle élève maintenant seule.

S’adaptant à son nouveau rôle comme un canard à l’eau, Dani a été vue multitâche alors qu’elle faisait ses courses, parlait au téléphone et poussait une poussette dans le complexe.

Elle a ensuite été aperçue en train de faire le plein d’essence avant de s’éloigner dans sa voiture.

Prévoyant initialement un avenir avec Kimmence, 24 ans, avec qui elle est sortie quand elle était plus jeune, le couple a accueilli leur fils en janvier.

Le couple a ensuite emménagé dans une maison d’Essex de 725 000 £ en mars, montrant des photos de la propriété en peluche en ligne.

Mais à peine sept mois plus tard, Kimmence a été enfermé après avoir découvert qu’il utilisait son ancien poste d’agent de paris pour prendre de l’argent à des hommes âgés afin de se financer un style de vie de luxe.

Il a réussi à escroquer deux hommes sur 34 000 £ au total en promettant d’investir l’argent par l’intermédiaire de son entreprise, mais en omettant de le faire.

Le tribunal a entendu Kimmence, a utilisé l’une des cartes bancaires de ses victimes pour retirer plus de 1 200 £ pour lui-même et a également accumulé des frais de carte de crédit de plus de 1 300 £.

Il a également admis avoir demandé à M. Martin de lui transférer 22 912 £ à une occasion et 400 £ à une autre. Il a dupé M. Haynes de la même manière sur 7 927 £.

M. Martin est décédé en novembre de l’année dernière à l’âge de 91 ans, tandis que M. Haynes souffre de la maladie d’Alzheimer.

Dani a depuis admis qu’elle a peur d’élever son fils seule alors qu’elle se prépare à le sevrer sur différents aliments et atteint des étapes importantes de la vie du jeune.





Heureusement, bien qu’évidemment une découverte dévastatrice pour Dani, elle a au moins du soutien sous la forme de ses parents adorés – Danny Dyer et Jo Mas.

Dans une photo récente sur Instagram, Dani a félicité son père d’avoir « toujours été là pour elle » dans un certain nombre de jolis clichés.

CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

Bien qu’il n’ait pas Sammy Kimmence à portée de main, Dani s’attaque à la vie de maman comme un pro[/caption]

CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

La star a emballé son buggy avant de repartir après une journée de sortie[/caption]