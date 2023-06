Dani Dyer se moque de Jarrod Bowen dansant sur sa chanson lors des célébrations de la West Ham Europa Conference League

Dani Dyer n’a pas pu s’empêcher de rire alors que son partenaire Jarrod Bowen était filmé en train de danser sur son propre chant de West Ham.

Le joueur de 26 ans était le héros des Hammers mercredi soir alors qu’il marquait le vainqueur tardif lors de leur victoire 2-1 en finale de la Ligue de conférence Europa contre la Fiorentina.

3 Bowen a marqué le vainqueur pour West Ham à Prague Crédit : Getty

3 Une chanson sur lui et son partenaire Dani est devenue populaire parmi les fans Crédit : Getty

3 Dani était tout riant alors que Bowen sautait sur son chant Crédit : @danidyerxxInstagram

Son but a permis à West Ham de remporter son premier trophée depuis son triomphe en FA Cup en 1980 et son premier trophée européen depuis la Coupe des vainqueurs de coupe en 1965.

Les performances de Bowen ont incité les fans à créer un chant à son sujet, qui fait référence à son partenaire Dani, qui est également la fille de l’acteur et fan de toujours Danny Dyer.

Après la victoire à Prague, les supporters ont de nouveau chanté : « Bowen est en feu, et c’est s******* Dani Dyer ! »

Il semble que la star de West Ham se soit propagée alors qu’il se joignait à ses partisans.

Dans une histoire Instagram de Dieu audacieux de l’étépartenaire de Flynn Downes, Bowen a été filmé sautant de haut en bas au chant.

Summer l’a sous-titré « Je suis désolé Dani » à côté d’un emoji qui pleure, Dani l’ajoutant à son histoire et ajoutant trois emojis rieurs.

Pendant que Bowen parlait dans une interview d’après-match, un fan a couru sur le terrain et a chanté la chanson, mais a été battu par le héros de West Ham.

Les joueurs des Hammers l’ont également chanté dans les vestiaires après leur victoire en demi-finale contre l’AZ Alkmaar, le capitaine Declan Rice l’adorant.

S’il maintient de telles performances, le chant de Bowen restera probablement toujours chanté parmi les fans.

Le vainqueur de mercredi soir était son cinquième but dans le tournoi cette saison, et finalement le plus important du lot.

West Ham va maintenant retourner dans l’est de Londres avec de l’argenterie pour montrer ses efforts malgré une campagne décevante en Premier League.

Les supporters devraient être bruyants et fiers avant la saison prochaine lors de leur retour en Ligue Europa.