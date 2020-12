Dani Dyer a décrit son horreur de voir son père Danny Dyer et sa mère Joanne Mas « s’activer » sur le canapé.

La star enceinte de Love Island, 24 ans, a rappelé l’incident mortifiant sur le podcast du couple Sorted with the Dyers.

Dani a ouvert le spectacle en disant que le fait d’aider les problèmes des auditeurs avait laissé son père, un homme dur, «devenir mou» dans sa vieillesse.

« Demandez à votre mère qu’il n’y a rien de doux chez votre vieil homme, » plaisanta Danny en réponse.

Alors que Dani laissa échapper un cri de dégoût, son père acteur d’EastEnders lui dit: « Faisons quelque chose de très clair. Tu dois surmonter ça. Si ton père était doux, tu ne serais pas là. »









Dani de plus en plus maladroite a ensuite parlé aux auditeurs de certains des PDA amoureux de ses parents – qui incluent « la langue dans la cuisine » – et comment ils la mettent, elle et ses frères et sœurs, extrêmement mal à l’aise.

«Elle nous a attrapés l’autre jour», a expliqué papa Danny. « Ce n’était pas une sorte d’orgie et nous avions invité les voisins », a-t-il plaisanté pour sa défense.

« Vous étiez sec sur le canapé! » s’écria Dani.







(Image: Dave Benett / Getty Images)









(Image: ITVBe)



«Nous avions un peu de lèvres levées», répondit-il.

« Écoutez, tout ce que nous avons, c’est l’un l’autre pour le moment. Nous essayions de rester au chaud à l’intérieur. Je gardais ta mère au chaud, elle avait l’air un peu froide », expliqua le père de trois enfants.

«Urgh… je le visualise dans mon esprit! cria Dani traumatisé.

« Eh bien, je suis contente que ça marche encore pour toi, » dit-elle avant de changer rapidement de sujet.







(Image: Getty Images)



La star enceinte a récemment admis sur son podcast comment elle avait fait irruption dans la maison de ses parents alors qu’elle avait trop peur pour utiliser les toilettes devant son partenaire Sammy Kimmence.

«Il n’y avait qu’une seule toilette à l’étage et c’était juste la peur qu’il allait entrer.

«J’avais l’habitude de conduire ici, j’avais l’habitude d’inventer des excuses. J’ai couru ici parce que j’étais en mauvaise posture », a déclaré Dani.







(Image: Instagram)



Elle a également révélé comment elle utiliserait l’excuse qu’elle se rendait au supermarché avant de se précipiter chez ses parents.

Dani est l’aîné de trois enfants Dyer, avec ses frères et sœurs plus jeunes Sunnie Jo et Arty Jose vivant toujours à la maison.

Les parents Danny et Jo se sont mariés en 2016, mais sont ensemble depuis qu’ils sont adolescents.