Dani Dyer montre une énorme bosse de bébé alors qu’elle soutient Jarrod Bowen au match de West Ham avant de donner naissance à des jumeaux

DANI Dyer a montré son énorme baby bump alors qu’elle soutient Jarrod Bowen lors d’un match de West Ham.

L’ancienne gagnante de Love Island, 26 ans, attend des jumeaux avec son petit ami footballeur Jarrod.

Le joueur de 26 ans joue pour le club de Premier League West Ham United.

La future maman Dani était sur la touche alors qu’elle encourageait son homme lors de son match contre Leeds United.

Elle portait une robe crème qui montrait son énorme bosse et l’associait à une veste en jean blanche et à des chaussures.

Dani a posé avec Jarrod sur le terrain alors qu’il enfilait son maillot et son short.

En publiant le cliché sur son Instagram officiel à ses 3,6 millions de followers, la star de télé-réalité a déclaré : « Dernier match à domicile de la saison. Si fier de toi et je t’aime toujours.

Jarrod a commenté sous le message et a répondu: « Je t’aime toujours. »

La semaine dernière, Dani a offert aux fans un aperçu de la toute nouvelle crèche de ses jumeaux.

La chambre de bébé est décorée avec goût dans des tons lilas et roses, des coussins ballons moelleux et des bébés blancs suspendus au mur.

Il y a beaucoup d’espace pour maman et papa pour s’asseoir, avec un grand canapé crème et un repose-pieds assorti.

Les jumeaux vivront la vie de luxe avec deux berceaux assortis et un rideau de berceau à baldaquin.

La star avait l’air d’être prête à apparaître cette semaine dans la robe pull verte à manches longues.

Cela survient alors que Dani a récemment admis que ses dernières étapes de grossesse faisaient des ravages et que cela devenait de plus en plus «plus difficile».

La star a déclaré qu’elle avait « monté en ballon » ces dernières semaines et qu’elle souffrait d’un gonflement important.

