Dani Dyer montre son incroyable corps post-bébé dans une nouvelle gamme d’été cinq mois après avoir donné naissance à bébé Santiago

DANI Dyer a montré son incroyable corps post-bébé dans sa nouvelle gamme d’été cinq mois après avoir donné naissance à bébé Santiago.

La gagnante de Love Island est devenue maman pour la première fois en janvier lorsqu’elle a accueilli son premier enfant avec son petit ami Sammy Kimmence.

6 Dani avait l’air sensationnelle dans sa collection d’été Crédit: @ danidyerxx / Instagram

Dani, 24 ans, était incroyable dans une mini-robe blanche sans manches de sa nouvelle gamme sur Instagram.

Elle a montré ses bras et ses jambes toniques sur la photo alors qu’elle se faisait glamour pour une séance photo, et a changé son look pour une robe de jour pêche par la suite.

Dans un autre plan, elle avait l’air élégante dans une paire de jeans moulants et un haut à basque blanc.

La reine de la télé-réalité avait l’air élégante dans un combishort vert à manches longues qui mettait en valeur sa silhouette époustouflante.

6 Elle a montré sa silhouette élancée quelques mois seulement après avoir donné naissance à l’adorable Santi Crédit: Instagram

6 La star de Love Island était élégante dans sa robe de jour Crédit: @ danidyerxx / Instagram

6 Elle a orienté sa gamme vers les nouvelles mamans Crédit: @ danidyerxx / Instagram

6 Elle s’est enflammée dans un combishort aussi Crédit: @ danidyerxx / instagram

Dani a écrit: « Ahhhh les gars, je suis tellement excité de vous le faire savoir …. Je suis de retour avec mes favoris @inthestyle et cette fois, j’ai été occupé à concevoir la gamme la plus étonnante adaptée à tout le monde mais aussi PARFAITE pour nous nouvelles mamans!

CHAQUE pièce unique est adaptée à l’allaitement et aux formes si flatteuses car, avouons-le, nous ne voulons pas d’une robe moulante après l’accouchement … non!

J’ai eu tellement de messages de votre part les gars sur les vêtements difficiles à trouver pour un accès facile pour les nouvelles mamans qui allaitent, etc. alors j’ai pensé pourquoi ne pas en créer un …. alors nous l’avons fait

La gamme est tellement belle et bien qu’elle soit fabuleuse pour les nouvelles mamans, c’est en fait une belle gamme pour tout le monde.

Dani a eu quelques nuits difficiles avec Santi

6 Elle a eu Santi avec son partenaire Sammy Kimmence Crédit: @ danidyerxx / Instagram

Pendant ce temps, Dani a admis qu’elle était testée par son fils « difficile » alors qu’elle se remplissait de café.

Le petit Santi cacha sa tête sous la douce couverture grise de sa mère alors qu’elle prenait un selfie.

En écrivant sur ses Instastories, Dani, a déclaré: «En prenant cette photo, il a mis la couverture sur son visage.

«Il est tellement difficile ce matin.

« Je vais avoir besoin de beaucoup de café aujourd’hui. »