Dani Dyer met en vente une maison de cinq lits de 750 000 £ dans l’Essex alors qu’elle emménage avec le footballeur Jarrod Bowen

La star de LOVE Island, Dani Dyer, a quitté sa maison de cinq lits dans l’Essex et l’a mise en vente.

La jeune femme de 26 ans a fait le saut pour emménager avec son petit ami footballeur Jarrod Bowen et espère obtenir 725 000 £ pour la magnifique propriété.

Dani vend sa maison dans l’Essex[/caption]

Dani – qui est la fille de l’acteur Danny – a quitté la maison de cinq lits, qu’elle partage avec son fils Santi – au cours du week-end.

Une source a déclaré: “Dani et Jarrod ont montré leur engagement l’un envers l’autre en emménageant ensemble.

“C’est une période vraiment excitante et ils ont hâte de fonder une maison familiale.”

Dani a emménagé dans son appartement d’Essex l’été dernier à peu près au même moment où son ex-partenaire Sammy Kimmence a été emprisonné pendant trois ans et demi après avoir escroqué deux hommes âgés sur 34 000 £ en prétendant être un investisseur financier entre 2016 et 2018.

Jarrod a déménagé à Londres pendant la pandémie lorsqu’il a signé à West Ham depuis Hull City.

Et il a déjà révélé à quel point il était formé à la maison, en disant: “J’ai déménagé pour la première fois quand j’avais 17 ans.

“J’ai vécu avec une famille pendant quelques années, puis j’ai eu un appartement tout seul, alors c’est à ce moment-là que j’ai appris à cuisiner et à nettoyer, passer l’aspirateur, tout ce genre de choses, c’est donc mon rôle dans notre maison à la minute : je suis le nettoyeur et l’aspirateur ! »





L’ancienne gagnante de Love Island, Dani, a confirmé qu’elle sortait avec Jarrod et The Sun en octobre de l’année dernière et que les choses n’ont cessé de se renforcer depuis.

Pas plus tard que le mois dernier, Dani a été interrogé sur leur situation de vie et a expliqué : “Nous sommes très en train de faire des allers-retours entre deux maisons, mais bientôt nous le serons à coup sûr.”

Et lorsqu’on lui a demandé si elle pensait qu’il proposerait bientôt, la mère d’un enfant a admis: “Eh bien, ça dépend de lui. Je pense que je suis une femme matérielle pour être honnête.

Le Sun a précédemment expliqué comment un engagement était sur les cartes et que la star du foot a déjà parlé à son père Danny de ses plans et que l’acteur d’EastEnders était “sur la lune”.

Le représentant de Dani n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

La star espère obtenir 750 000 £ pour la propriété[/caption]

Dani et Santi ont déménagé la semaine dernière[/caption]