Dani Dyer gagne plus de 5 000 £ par mois avec une nouvelle carrière après avoir emménagé avec Jarrod Bowen

DANI Dyer gagnera plus de 5 000 £ par mois en louant deux propriétés.

La star de télé-réalité, 26 ans, a récemment emménagé avec son petit ami Jarrod Bowen, après avoir mis sa maison de 750 000 £ sur le marché locatif.

La maison de cinq lits est disponible à la location pour 3 150 £ par mois et dispose du chauffage au sol, de haut-parleurs surround et d’une superbe cuisine moderne.

Dani, qui est la fille de l’acteur Danny Dyer, loue également son appartement d’Essex pour 2 150 £ par mois.

Elle vivait dans l’appartement à trois lits lorsque son fils Santiago est né avec son ex Sammy Kimmence avant de passer à autre chose.

Elle a emménagé dans la grande maison l’été dernier à peu près au même moment où Sammy a été emprisonné pendant trois ans et demi après avoir arnaqué deux hommes âgés de 34 000 £ en se faisant passer pour un investisseur financier.

En savoir plus sur Dani Dyer le plan de dan Dani Dyer sourit avec son fils Santi alors qu’elle se prépare à emménager avec Jarrod Bowen faiseur d’argent Dani Dyer a récolté près d’un million de livres sterling par an depuis que le père de bébé a été emprisonné

Dani vit maintenant dans le manoir d’Essex de la star du foot de West Ham, Jarrod, avec son petit garçon.

Pas plus tard que le mois dernier, Dani a été interrogé sur leur situation de vie et a expliqué : “Nous sommes très en train de faire des allers-retours entre deux maisons, mais bientôt nous le serons à coup sûr.”

Et lorsqu’on lui a demandé si elle pensait qu’il proposerait bientôt, la mère d’un enfant a admis: “Eh bien, ça dépend de lui. Je pense que je suis une femme matérielle pour être honnête.

Le Sun a précédemment expliqué comment un engagement était sur les cartes et que la star du foot a déjà parlé à son père Danny de ses plans et que l’acteur d’EastEnders était “sur la lune”.





Nous avons également révélé que Dani avait gagné 750 000 £ au cours de la seule année dernière.

Elle a lancé un podcast avec le papa star de la télé Danny et le couple s’est envolé pour l’Italie pour filmer une émission.

Elle a également conclu des accords lucratifs avec la marque de mode In The Style, la lessive en poudre Surf, et a même publié son propre livre.