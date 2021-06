Dani Dyer fait des débuts explosifs à EastEnders avec son père Danny alors que Mick Carter manque le scan du bébé de sa femme Linda

DANI Dyer devrait faire ses débuts explosifs à EastEnders aux côtés de son père Danny cette semaine.

La star de télé-réalité, 24 ans – qui est devenue célèbre en 2018 dans la quatrième série de Love Island – a endossé le nouveau rôle de chauffeur de taxi appelé Jeanette.

Dani Dyer fait ses débuts explosifs dans les EastEnders en tant que chauffeur de taxi appelé Jeanette[/caption]

Mick Carter (Danny Dyer) s’attire des ennuis lorsqu’il rate le scanner du bébé de sa femme Linda.

Il promet à sa moitié qu’il sera là, mais après avoir discuté avec leur fille Nancy, il perd la notion du temps.

Se rendant compte du temps, il parvient à obtenir un taxi pour l’emmener à l’hôpital, et se lie d’amitié avec le chauffeur de taxi Jeanette, qui est également enceinte.

Alors que Mick se rend à l’hôpital, les eaux de Jeanette se brisent, Mick doit donc prendre le volant et les conduire rapidement à l’hôpital.

Mick parvient à obtenir un ascenseur d’un chauffeur de taxi appelé Jeanette[/caption]

Mick se rend compte qu’il doit se rendre à l’hôpital rapidement[/caption]

Jeanette entre en travail et Mick doit l’aider[/caption]

Heureusement, Mick reste là pour aider, mais qu’arrive-t-il à Linda ?[/caption]

Dani, qui est surtout connue pour son passage dans la populaire émission de rencontres ITV, a toujours voulu être actrice.

La star a joué des rôles dans The Other Half, We Still Kill The Old Way, Watch What I Do et Heckle.

Depuis son apparition sur Love Island, Dani est également apparu dans diverses émissions de téléréalité, notamment Celebrity Gogglebox pour SU2C et Jack & Dani: Life After Love Island.

Elle a même essayé de présenter après avoir été l’hôte de True Love or True Lies de MTV en 2019.

Dani a la passion d’agir comme son père[/caption]





Dani est devenu célèbre en 2018 sur Love Island[/caption]

S’exprimant sur son nouveau rôle, Dani a déclaré: « J’ai toujours été un grand fan de la série et je la regarde tous les soirs, donc en faire partie était une opportunité tellement incroyable. »

Et elle était plus que ravie de travailler derrière la caméra avec son père.

Elle a expliqué : « J’étais vraiment excitée – mon père et moi travaillons vraiment bien ensemble

« Nous faisons notre podcast et c’est toujours très amusant, donc jouer à ses côtés était vraiment amusant et m’a beaucoup facilité la tâche. »

Dani a donné naissance à son premier enfant avec son petit ami Sammy Kimmence en janvier 2021[/caption]





Bébé Santiago avec son grand-père Danny[/caption]

Dani a ajouté : « C’était certainement beaucoup plus que ce que nous avons fait dans le

passé et c’était génial.

« J’aime vraiment travailler avec mon père avec qui il facilite vraiment le travail

quoi que nous fassions ensemble.

Dani – qui a donné naissance au bébé Santiago en janvier 2021 – a expliqué qu’elle s’était inspirée de ses propres expériences en tant que mère pour jouer le rôle.

Elle a expliqué : « Pour être honnête, j’ai commencé par regarder YouTube pour voir comment les femmes enceintes agissent.

« Puis j’ai réalisé que j’étais enceinte alors j’étais mieux en rapport avec moi-même ! J’ai adoré être enceinte, donc c’était fou d’avoir une bosse en arrière et ça m’a fait encore plus manquer ma bosse !