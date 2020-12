Dani Dyer et son petit ami Sammy Kimmence se préparent à l’arrivée de leur bébé.

Et alors qu’ils célébraient Noël aujourd’hui, l’ancien lauréat de Love Island, Dani, a réfléchi à la façon dont ce sera leur dernier Noël en tant que duo alors qu’ils sont sur le point de devenir parents pour la première fois en 2021.

S’adressant à Instagram pour publier un selfie adoré avec son petit ami, la personnalité de la réalité, 24 ans, a révélé qu’elle avait hâte de devenir mère et a proclamé son amour pour le futur papa Sammy.

La veille de Noël, la future maman est devenue honnête avec ses partisans avant sa date d’accouchement.

Dani a admis qu’elle était décontractée lorsqu’il s’agissait de penser à accoucher, mais à mesure que le grand jour se rapproche de plus en plus, elle a plus de mal à être aussi détendue.

«J’ai été cette personne qui disait: ‘Ouais, je vais bien et peu importe … accoucher est facile!’ et maintenant je suis assise ici comme oh mon Dieu », dit-elle.

« Tous les conseils seraient super! »

Dani a stupéfié les fans avec son annonce de grossesse en juillet lorsqu’elle s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle et Sammy accueilleraient leur premier enfant en janvier 2021.

Son ancienne co-star de la flamme et de Love Island, Jack Fincham, a déclaré qu’il était heureux pour Dani et savait qu’elle serait une maman brillante pour son bébé.

Plus tôt cette année, Jack – avec qui elle a remporté l’émission d’amour d’ITV en 2018 – est devenu père pour la première fois, en accueillant une petite fille nommée Blossom.