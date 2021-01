La date d’accouchement de Dani Dyer est encore dans quelques semaines, mais la future maman est prête pour l’arrivée de son premier bébé.

La championne de Love Island 2018, 24 ans, attend avec impatience la naissance de son premier enfant avec son petit ami Sammy Kimmence – et elle ne pouvait plus être excitée.

Prenant à ses histoires Instagram mercredi, Dani a laissé ses fans curieux sur tous ses préparatifs jusqu’à présent.

Elle a détaillé exactement ce qu’elle met dans son sac d’hôpital avant la naissance.

Dani a partagé une vidéo de sa liste avec ses 3,3 millions d’abonnés et il semble que la star de la télé-réalité ait absolument tout coché sur sa liste.







Amoureuse du confort, Dani a veillé à ce qu’elle passe un séjour agréable à l’hôpital en emballant son pyjama «moelleux» Primark et In The Style.

La star pétillante a également emballé des pantoufles moelleuses, une grande robe de chambre et huit «grandes culottes» de H&M et ASOS.

Dani s’est également assurée d’emporter du chewing-gum, du désinfectant pour les mains et du rince-bouche pour son séjour alors qu’elle attend la naissance de son paquet de joie.







Plus tôt cette semaine, Dani s’est filmée emballant soigneusement des sacs de vêtements pour bébés, tous triés en paquets selon la taille et placés dans des sacs ziplock réutilisables étiquetés.

le Love Island La gagnante a joyeusement parlé aux fans de ses projets pour son nouveau-né.

«Alors, je suis probablement allée un peu trop loin», admit-elle.







Et Dani a expliqué à propos de son emballage: « J’ai donc emballé la première taille, nouveau-né. J’ai des mousselines et des bavoirs, j’en ai un mois juste au cas où bébé serait un peu plus grand.

« J’ai une tenue de retour à la maison. Et j’ai des chapeaux, des chaussettes et des mitaines. »

Montrant les adorables petits paquets, Dani a admis: « J’ai probablement suremballé cependant. »







Elle a expliqué qu’elle essayait de s’empêcher de faire des achats en ligne fous ces derniers jours avant d’accoucher.

On pense que le bébé de Dani est prévu ce mois-ci, elle est donc susceptible de devenir maman dans les prochaines semaines.

L’annonce de la grossesse de la star est intervenue quelques mois seulement après son ex-petit ami Jack Fincham , avec qui elle a gagné Love Island, est lui-même devenu papa pour la première fois.