Elle approche de sa date d’accouchement avec son premier bébé.

Et l’excitation de Dani Dyer était évidente lorsqu’elle a montré le contenu de son sac d’hôpital aux abonnés Instagram.

Présentant les sacs de vêtements pour bébé soigneusement emballés, tous triés en paquets selon la taille et placés dans des sacs ziplock réutilisables étiquetés, la gagnante de Love Island a joyeusement parlé aux fans de ses projets pour son nouveau-né.

«Donc, je suis probablement allé un peu trop loin», a admis la star de télé-réalité de 24 ans.

Et Dani a expliqué à propos de son emballage: « Alors j’ai emballé la première taille, nouveau-né. J’ai des mousselines et des bavoirs, j’ai un mois juste au cas où bébé serait un peu plus grand.

Montrant les adorables petits paquets, Dani a admis: « J’ai probablement suremballé cependant. »

Dani a expliqué qu’elle essayait de s’empêcher de faire des achats en ligne fous ces derniers jours avant l’accouchement.

Elle a dit: « Dans ma tête, je ne suis pas convaincue des différences entre la première taille et le nouveau-né. Je vais juste voir ce que pèse le bébé et nous partirons de là.

On pense que le bébé de Dani est attendu ce mois-ci, elle est donc susceptible de devenir maman dans les prochaines semaines.

La fille de l’icône d’EastEnders, Danny Dyer, attend son premier enfant avec son petit ami Sammy Kimmence.

L’annonce de grossesse de Dani est intervenue quelques mois seulement après que son ex-petit ami Jack Fincham, avec qui elle a remporté Love Island, est devenu lui-même papa pour la première fois.







Jack a rendu public sa bombe de bébé en janvier, révélant qu’il était devenu père d’une petite fille nommée Blossom avec un ex avec lequel il était sorti après sa séparation d’avec Dani.