Dani Dyer a mis la touche finale à sa crèche, alors qu’elle se prépare à accueillir son premier enfant.

La gagnante de Love Island a admis qu’elle était passée « en mode de nidification complète » alors qu’elle et son petit ami Sammy Kimmence décoraient leur maison dans l’Essex avant leur arrivée dans la nouvelle année.

Et bien que le couple travaille dur pour la maison, c’est la chambre de leur bébé qui rend Dani enceinte la plus heureuse.

Écrivant sur Instagram, Dani a partagé sa fierté: « Notre chambre de bébé est enfin terminée. Je veux dormir ici ce soir. Je l’aime beaucoup. J’ai hâte que vous la voyiez tous. »









La pépinière violette et grise abrite un berceau blanc classique sous un auvent vaporeux blanc bordé de guirlandes scintillantes. Des rideaux occultants ornés d’étoiles blanches bordent la fenêtre, tandis que des impressions encadrées peuvent être vues sur les murs.

Conformément à la palette de couleurs simple, Dani a drapé une couverture mauve moelleuse sur le bord du berceau, tandis qu’un coussin gris et blanc se trouve à l’intérieur.

La jeune femme de 24 ans s’est efforcée de remettre sa nouvelle maison en parfait état, avant sa date d’accouchement en janvier.

Une mise à jour précédente montrait Dani berçant sa bosse dans une robe rose, alors qu’elle se tenait fièrement sur son palier nouvellement décoré.









Elle a dit: « Au cours du dernier mois, je suis passée en mode nidification complète car je veux que la maison soit parfaite pour notre petite arrivée en janvier! »

Les murs blancs derrière elle étaient décorés d’imprimés sur mesure comportant des citations inspirantes, tandis qu’un vase blanc rempli d’herbe de pampa rose pâle se tenait sur une commode grise.

Dani a déclaré à propos de ses impressions choisies: « Elles sont incroyables dans chaque pièce et leur donnent une touche personnelle et unique. »









Avant d’emménager avec Sammy, Dani a vécu avec son père, l’acteur Danny Dyer, 43 ans, sa mère Jo Mas et son jeune frère et sœur dans une maison de luxe comprenant une salle de sport et une piscine.

Bien qu’elle ait maintenant sa propre maison, Dani reste proche de sa famille – révélant cette semaine qu’elle espère que Jo rejoindra Sammy à ses côtés pendant le travail.

Se disant «excitée», Dani a déclaré à Superdrug TV: «J’ai besoin de ma mère parce qu’elle a vécu ça.

«Ma mère aime tout ça aussi. Ma mère est vraiment comme, dès que tu fais le tour de sa maison, si tu es une femme, elle dit:« Avez-vous besoin d’être épilée?

«C’est une femme très étrange. Elle aime tout ce qui a trait à toutes les parties du corps.