Dani Dyer a offert aux fans un aperçu de la crèche de son bébé à naître quelques semaines avant sa date d’accouchement.

L’ancienne championne Love Island 2018, 24 ans, attend actuellement l’arrivée de son premier enfant avec son petit ami Sammy Kimmence, et maintenant que la chambre de leur tout-petit est enfin terminée, tout semble réel.

Se rendant sur Instagram lundi, la future maman a partagé une collection de clichés de l’adorable pépinière qui présentait un thème d’éléphant.

Un magnifique cliché a vu Dani admirer de jolis vêtements que son bébé élégant bercera dans les prochaines semaines.







Dani avait l’air sensationnel dans le claquement étonnant qui l’a vue arborer fièrement sa bosse toujours croissante.

La chambre de son bébé présente une palette de couleurs neutres alors que les teintes grises et blanches dominent les quatre murs et les meubles immaculés.

De petites touches de personnalité sont visibles dans toute la pièce alors que la star de la télé-réalité a choisi de recouvrir les murs de papier peint à imprimé éléphant.







L’adorable chambre sur le thème des animaux présente également des imprimés accrocheurs d’une girafe et d’un lapin animés qui sont tous deux assis au-dessus du berceau blanc du tout-petit.

Des peluches en forme d’éléphants ont également été dispersées dans la pièce.

Parallèlement aux clichés, Dani a admis qu’elle débordait de joie maintenant que la crèche est enfin terminée.







«Je suis tellement excité de révéler enfin notre magnifique nouvelle pépinière. Je suis amoureuse », a-t-elle écrit.

Elle a ajouté: «Je me sens tellement organisée mais il ne manque qu’un petit détail … dépêchez-vous petit!

« Vous pouvez explorer mon look de chambre d’enfant et d’autres produits uniques pour votre maison via mon lien ou sur mes histoires. »







On pense que le bébé de Dani est attendu ce mois-ci, elle est donc susceptible de devenir maman dans les prochaines semaines.

L’annonce de la grossesse de la star est intervenue quelques mois seulement après son ex-petit ami Jack Fincham , avec qui elle a gagné Love Island, est lui-même devenu papa pour la première fois.