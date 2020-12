La femme enceinte Dani Dyer a été laissée à l’agonie la nuit dernière après avoir souffert de fausses douleurs de travail des semaines avant la naissance de son bébé.

La star de Love Island, âgée de 24 ans, attend son premier enfant avec son petit ami Sammy Kimmence et elle a grignoté tous les hauts et les bas de la grossesse.

Sa lecture lui a été utile hier lorsqu’elle a ressenti des contractions de Braxton Hicks, souvent appelées de fausses douleurs de travail, et Dani admet que même si elles étaient douloureuses, elle savait qu’il n’y avait pas à s’inquiéter.

S’exprimant dans une vidéo publiée sur Instagram, elle a déclaré aux fans: « Alors la nuit dernière, je les ai bien vécus avec les choses de contraction de Braxton Hicks.

«Honnêtement, il y a tellement de choses qui entrent dans la grossesse, whoah elles étaient vraiment douloureuses.

« J’étais comme qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que c’est? Mais je suis content d’être littéralement fou et de connaître les tenants et les aboutissants d’une enveloppe quand il s’agit de grossesse.







(Image: Instagram)



Lors d’une session de questions et réponses avec les fans, elle a ajouté: « Il est toujours préférable de se faire vérifier si vous avez peur.

«J’ai lu à leur sujet dans un livre assez bizarrement hier, alors j’avais l’impression de savoir exactement ce qu’ils étaient quand cela se passait.

On pense que le bébé de Dani est prévu pour janvier, elle est donc susceptible de devenir maman dans les prochaines semaines.







(Image: INSTAGRAM)









(Image: INSTAGRAM)



Elle a récemment admis qu’elle se sentait assez « effrayée » alors qu’elle se préparait à la naissance.

La star de télé-réalité a déclaré: « Honnêtement, j’ai tellement peur maintenant d’accoucher.

«J’ai été cette personne qui disait: ‘Ouais, je vais bien et peu importe … accoucher est facile!’ et maintenant je suis assis ici comme oh mon Dieu …

« Sachant que dans un mois il y aura un bébé ici, j’espère que si je ne suis pas en retard et tout ça, j’ai vraiment peur et je veux des conseils maintenant. »







(Image: PA)



L’annonce de grossesse de Dani est intervenue quelques mois seulement après que son ex-petit ami Jack Fincham, avec qui elle a remporté Love Island, est devenu lui-même papa pour la première fois.

Jack a rendu public sa bombe de bébé en janvier, révélant qu’il était devenu père d’une petite fille nommée Blossom avec un ex avec lequel il était sorti après sa séparation d’avec Dani.

Il a depuis félicité Dani pour ses propres nouvelles de bébé.