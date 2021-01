Dani Dyer a donné naissance à un petit garçon, et elle a posté de magnifiques photos de lui sur son Instagram révélant qu’elle est dans une « bulle de bébé complète ».

La personnalité de la télévision de 24 ans – qui est la fille de Danny Dyer et Joanne Mas – a finalement donné naissance à l’enfant qu’elle a eu avec son partenaire Sammy Kimmence, après avoir initialement espéré que son fils naîtrait vers Noël.

Elle a dit: « Après une très longue journée et nuit, enfin notre petit garçon spécial est arrivé le 23/01/2021 … Pesant 7 livres.

«Nous sommes dans une bulle de bébé complète et profitons de chaque instant, je ne peux pas croire qu’il est à nous, complètement amoureux et tellement reconnaissant d’être sa maman ..

«J’envoie tout mon amour à toutes les autres mamans pour qu’elles soient en lock-out… la meilleure expérience de ma vie n’oubliera jamais ce jour.

L’ancienne star de Love Island, Dani, a déclaré la semaine dernière qu’elle avait mis de la sauce Tabasco sur «tout» et bu du thé aux feuilles de framboise pour essayer d’aider son bébé à arriver plus vite.

Au cours d’un épisode du podcast Spotify Original ‘Sorted with the Dyers’, son père Danny a plaisanté: « Je pense que vous avez été un peu égoïste en tenant ce bébé aussi longtemps que vous. »

Et elle a répondu: «J’ai l’impression que ce bébé est trop à l’aise.









«J’essaye différentes choses. Je bois mon thé aux feuilles de framboise, j’ai rebondi sur ma balle.

«J’ai mis du Tabasco sur tout! J’essaye, mais apparemment c’est tout un mythe, tous les currys chauds et ce que vous êtes censé faire.

« Un curry me dérange l’estomac de toute façon alors imaginez ça! »









S’exprimant plus tôt ce mois-ci, Dani a également expliqué qu’elle envisageait déjà d’avoir un deuxième enfant.

S’exprimant dans une session de questions-réponses sur Instagram pour lancer sa dernière gamme In The Style, un fan a demandé: « À l’avenir, ferez-vous plus de gammes de grossesse? »







(Image: Dani Dyer / Instagram)



Dani a répondu: « Oui, bien sûr, si In The Style veut continuer à les faire alors je suis sûr qu’avec le bébé no 2 je ferai plus de maternité haha ​​(sic) »

La star de « Love Island » a récemment révélé qu’elle avait fait ses valises d’hôpital et demandé conseil à ses collègues au cas où elle manquerait quelque chose.

Partageant une photo de sa liste manuscrite sur Instagram, elle a écrit: « J’ai mis à jour ma liste …







(Image: INSTAGRAM)



« Merci à tous. Ça m’ennuie quand j’oublie les plus petites choses. (Sic) »

Dani s’est également assurée d’emporter du baume à lèvres, de la crème pour le visage et du shampoing et a même une paire de jolies chaussettes roses de sa mère, imprimées avec la phrase: « Reste calme et poussez. »