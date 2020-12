Dani Dyer a déclaré que son petit ami était « si innocent » après que des photos de lui montaient dans un taxi avec trois femmes après une soirée à Londres cette semaine.

La femme enceinte Dani, qui attend son premier enfant avec Sammy, a défendu l’agent de change d’Essex qui a été accusé d’avoir enfreint les règles du coronavirus avec le trajet en taxi du groupe.

Dani est allé sur Instagram pour partager une photo de Sammy assis dans la voiture en face des dames et a plaisanté: «Il a vraiment besoin de commencer à sourire davantage sur les photos de pap.

« Maintenant, je ne suis jamais du genre à commenter ma relation parce que nous la gardons aussi privée que possible », a-t-elle ajouté, suivie d’un emoji de cœur d’amour rouge.









« Cependant, je n’aurai pas par petit ami accusé de quelque chose alors qu’il est si innocent (même s’il a l’air maléfique sur cette photo LOL », a-t-elle protesté.

Dani a ensuite critiqué ce qu’elle a décrit comme des « personnes amères » qui « s’en tiraient » sur des histoires sur sa romance avec Sammy.

« Je ne suis pas une fille peu sûre de moi dans cette relation. Mon gars sait ce qu’il a à la maison. J’ai plein de copains », a-t-elle ajouté.







(Image: Images GC)



Plus tôt dimanche, Dani, 24 ans, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour répondre à un tweet sur d’anciens partenaires « amers et louches ».

Un utilisateur du site a tweeté: « Les ex copines amères et louches sont hilarantes, en bas. »

Dani a ensuite partagé le message avec ses 334 000 abonnés et a ajouté: « Et les mamans ex copines amères #sorrynotsorry. »

Son tweet a attiré l’attention de ses fans, l’un d’eux l’appelant « sauvage ».







(Image: Twitter)



Cela est venu des heures après que des photos du petit ami du gagnant de Love Island, Sammy, semblent enfreindre les règles de verrouillage en sautant à l’arrière d’un taxi avec trois femmes.

Sammy a été vu monter dans le taxi après avoir quitté le restaurant MNKY HSE à Londres jeudi soir.

Il s’est assis à côté d’un autre homme tandis que trois femmes étaient assises en face d’eux sans qu’aucun des membres du groupe ne porte de masque facial, qui a été rendu obligatoire pendant la pandémie de coronavirus.

Londres est actuellement au niveau 2, ce qui signifie que les gens ne peuvent rencontrer à l’intérieur que des personnes avec lesquelles ils vivent ou avec lesquels ils ont formé une bulle de soutien.







(Image: danidyer / Instagram)



Les gens peuvent se réunir en groupes de six personnes maximum s’ils sont à l’extérieur, c’est-à-dire dans un jardin privé ou dans un autre espace extérieur.

Les gens peuvent continuer à se réunir en groupes de plus de six personnes s’ils sont tous issus du même foyer ou de la même bulle de soutien ou pour d’autres exemptions légales.

Dani et Sammy vivent ensemble en attendant l’arrivée de leur premier enfant.

Dani, enceinte, a révélé que sa mère, Jo Mas, avait également voulu emménager avec eux après la naissance pour l’aider à prendre soin du bébé.

Le mois dernier, Dani a dit à ses adeptes qu’elle était en « mode de nidification complète » alors qu’elle préparait sa maison pour l’arrivée de son bébé.

Elle doit accoucher en janvier.