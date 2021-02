Dani Dyer défend furieusement Meghan Markle enceinte qui «  ne peut jamais rien faire de bien  »

Dani Dyer a furieusement défendu Meghan Markle enceinte après avoir annoncé sa deuxième grossesse le jour de la Saint-Valentin.

La nouvelle maman s’est tournée vers Twitter pour critiquer les critiques qui affirmaient que l’annonce de Meghan et du prince Harry était «collante» et «grinçante».

L’ancienne championne de Love Island, Dani, a insisté sur le fait que Meghan, 36 ans, ne pouvait jamais sembler faire « quelque chose de bien » aux yeux du public britannique qui a continué à la critiquer après la joyeuse nouvelle du week-end.

«Pourquoi ne pouvons-nous pas tous être heureux pour Meghan et Harry?», A-t-elle écrit sur Instagram.

«Je suis tellement désolé pour la pauvre fille. Elle ne peut jamais rien faire de bien!

Meghan et Harry, qui partagent déjà leur fils en bas âge Archie, ont été confrontés à de vives réactions de la part des critiques après l’annonce de leur deuxième grossesse.







Les tourtereaux, qui se sont mariés en 2018, ont annoncé la nouvelle avec une photo en noir et blanc d’eux-mêmes se reposant sous un arbre.

Sur la photo, Harry posa sa main sur la tête de Meghan alors qu’elle était allongée sur ses genoux, berçant sa bosse florissante.

L’annonce de cette étape est intervenue 37 ans après que la défunte mère de Harry, la princesse Diana, ait révélé qu’elle était enceinte du duc de Sussex en 1984.









Malheureusement, l’hommage émouvant de Harry à sa défunte mère a été accueilli avec dégoût par de nombreux fans peu impressionnés qui se sont tournés vers les médias sociaux pour critiquer sa belle femme.

Parmi les commentaires sauvages, un critique a tweeté: «Meghan ne se comparera jamais à Diana, alors elle devrait probablement arrêter d’essayer.»

«Quelle façon collante d’annoncer une grossesse. Je me fiche que ce soit la Saint-Valentin », a déclaré un autre en colère.









Pendant ce temps, l’hôte de Good Morning Britain, Piers Morgan, a également sonné pour dénoncer le message « ringard » du couple.

Piers a tweeté: « Harry et Meghan ont annoncé qu’ils étaient enceintes et ont publié cette photo ringarde d’eux-mêmes pour s’assurer que les médias donnent plus d’importance à l’histoire de leur vie privée – dans leur dernier effort courageux pour empêcher les mêmes médias de se concentrer sur leur vie privée. »







Alors que le couple a fait face à de violentes réactions depuis sa décision de laisser ses fonctions royales derrière lui, de plus en plus de fans sont venus célébrer leur merveilleuse nouvelle de grossesse.

La nouvelle arrivée de Harry et Meghan sera un petit frère ou une petite sœur pour Archie Mountbatten-Windsor, qui aura deux ans en mai.