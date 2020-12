Dani Dyer avait tellement peur que son petit ami entre alors qu’elle utilisait les toilettes qu’elle a décidé de faire ses affaires chez ses parents à la place.

L’ancienne star de Love Island, âgée de 24 ans – qui attend actuellement son premier enfant avec son petit ami Sammy Kimmence – discutait avec son père sur leur podcast lorsque le secret est apparu.

S’exprimant sur Sorted With The Dyers, son père Danny Dyer discutait de la façon dont le début de la relation commence par une période de lune de miel.

Cependant, il semble que Dani a fait des efforts supplémentaires pour garder certaines de ses habitudes de toilette cachées à son petit ami.

Danny, qui joue Mick Carter sur EastEnders, a en fait laissé échapper le secret pendant qu’ils enregistraient le podcast.









« Vous avez la période de lune de miel et ensuite vous devez enlever ce masque, parce que vous prétendez être l’être humain parfait », a déclaré Danny.

«Comme pour toi, et je suis sûr que ça ne te dérange pas que je le dise, tu as eu des problèmes pour aller aux toilettes et tout ça autour de ton mec.

Dani a ensuite parlé de sa routine de toilette inhabituelle sur le podcast.

















La future maman a ajouté: «J’avais l’habitude de conduire ici! Tu sais ce que c’était?

«Il n’y avait qu’une seule toilette à l’étage et c’était juste la peur qu’il allait entrer.

«J’avais l’habitude de conduire ici, j’avais l’habitude d’inventer des excuses. J’ai couru ici parce que j’étais en mauvaise posture », a déclaré Dani.

Dani a ensuite expliqué qu’elle avait l’habitude d’inventer une excuse selon laquelle elle se rendait au supermarché avant de se précipiter chez ses parents.







(Image: danidyer / Instagram)



«Je voulais qu’il pense que je n’ai pas merdé, je pense que c’est essentiellement ce que c’était, que je ne fais pas ça», a-t-elle plaisanté.

Dani et Sammy s’attendent à accueillir leur paquet de joie en janvier.

La future maman adorée tient ses fans au courant de chaque étape de son parcours de grossesse avec de nombreuses photos sur les réseaux sociaux.

La star de télé-réalité et lauréate de Love Island a récemment admis qu’elle était passée en « mode nidification » alors qu’elle se préparait à créer la maison parfaite pour son bébé.

