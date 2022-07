Dani Alves vise un tir d’adieu à Barcelone

Le défenseur des agents libres Dani Alves s’est, lundi, ouvert sur son récent départ du FC Barcelone.

L’arrière droit vétéran Alves a bien sûr assuré un retour surprise au Camp Nou en janvier dernier, rejoignant les rangs de l’ancien coéquipier Xavi Hernandez à la suite de l’instillation de ce dernier en tant que manager.

Et même si, à l’époque, la signature était considérée comme plus axée sur le développement des jeunes membres de l’équipe du Barca, les semaines et les mois qui ont suivi ont en fait vu Alves jouer un rôle important dans la capitale catalane.

Au total, le Brésilien a accumulé 16 apparitions dans toutes les compétitions, dont 13 départs en Liga en route vers la poussée des Blaugrana vers une éventuelle 2e place dans l’élite espagnole.

Néanmoins, à la fin de la saison, on a rapidement appris que le séjour d’Alves ne serait pas prolongé.

Cela vient avec le défenseur qui devrait avoir 40 ans l’année prochaine et le Barça en train de reconstruire une équipe capable de concourir au sommet du football européen.

S’exprimant dans une interview accordée à The Guardian lundi, Alves était donc inévitablement tiré au sort lors de son 2e passage au Camp Nou.

Et bien qu’il n’ait pas tardé à assurer que l’expérience s’est avérée tout à fait positive, l’ex-Juventus et le PSG hors concours ont également profité de l’occasion pour viser les pouvoirs en place au club.

Cela vient avec Alves d’avis que Barcelone s’est éloigné de la voie qui s’est avérée autrefois si fructueuse, ne se souciant plus “des personnes qui ont marqué l’histoire du club”.

“Depuis mon arrivée, j’ai dit très clairement que je n’étais plus un mec de 20 ans et que je voulais que les choses se fassent de front, sans rien cacher”, a commencé l’icône brésilienne. « Mais ce club a péché ces dernières années. Barcelone ne se soucie pas des personnes qui ont marqué l’histoire du club. En tant que fan du Barca, j’aimerais que Barcelone fasse les choses différemment. Je ne parle pas de moi car ma situation était un autre scénario. Je suis éternellement reconnaissant à Xavi et au président de m’avoir ramené.

“J’ai trouvé un club plein de jeunes avec des idées incroyables sur le terrain. Mais il a besoin d’améliorer le travail en dehors du terrain. L’état d’esprit est totalement à l’opposé de ce que nous avons construit il y a quelques années. Tout ce qui se passe sur le terrain est le reflet de ce qui se passe à l’extérieur.

“Je soutiens que Barcelone revienne au sommet, mais c’est super compliqué. Le football est plus équilibré, c’est un jeu collectif. Et cela a été laissé de côté au club.

Dani Alves : “Tout le monde dit que je suis vieux mais je ne suis pas du tout d’accord.” Interviewé par @thiagorabelo1 https://t.co/XWmkUifU3B — Gardien sport (@guardian_sport) 11 juillet 2022

