Dani Alves sera-t-il la clé du titre des Pumas ? Santiago Gimenez de Cruz Azul peut-il être transféré à l’étranger ?

Lors du dernier tour de l’élite mexicaine, les Pumas ont fait la plus grande signature de la Liga MX de l’été tandis que le principal attaquant de Cruz Azul est resté chaud avant un éventuel transfert en Europe. Au cas où vous auriez manqué quelque chose, voici trois points de discussion et quelques observations supplémentaires de la dernière semaine d’action en Liga MX.

Dani Alves rêve avec des Pumas

La nouvelle la plus accrocheuse de la Liga MX la semaine dernière n’avait rien à voir avec ce qui s’était passé sur le terrain, au lieu de cela, le monde du football mexicain était obsédé par les Pumas UNAM annonçant officiellement samedi qu’ils avaient signé l’international brésilien Dani Alves.

Récemment agent libre après avoir quitté Barcelone, le joueur de 39 ans cherchera à faire revivre une équipe des Pumas qui n’a pas remporté de championnat depuis 2011. Bien qu’ils soient l’un des “Big Four” traditionnels au Mexique, ils ont été critiqué au cours des dernières saisons pour s’être appuyé sur des listes qui manquaient de profondeur.

Faire venir Alves, qui n’était pas disponible pour le match nul 0-0 des Pumas contre Pachuca ce week-end, est un signe évident que l’équipe cherche enfin à ajouter plus de joueurs grâce à sa sixième et plus importante signature de l’été.

Au cours de sa présentation, Alves est devenu quelque peu philosophique et a noté que la connexion de Pumas avec les propriétaires de clubs UNAM, l’une des meilleures universités d’Amérique latine, a inspiré un déménagement dans l’équipe de Mexico.

“L’université a été faite pour que les gens puissent rêver, pour que les gens puissent se battre pour leurs rêves et pour qu’ils puissent interagir avec les différents cercles sociaux qui existent dans le monde. C’est pourquoi j’ai également pris la décision de venir ici”, dit Alves.

L’arrivée de Dani Alves est-elle suffisante pour que les Pumas rompent une décennie de sécheresse de titres ? Agustín Cuevas/Getty Images

Le Gimenez de Cruz Azul va-t-il partir à l’étranger ?

Tout semble aller dans le sens de Santiago Gimenez. Le Mexicain de 21 ans a cimenté un rôle de départ pour Cruz Azul, il est l’actuel meilleur buteur de la ligue dans l’Apertura avec cinq buts en quatre apparitions, et si l’on en croit les rapports, il pourrait se diriger vers l’équipe néerlandaise Feyenoord dans le futur proche.

“Je l’ai joué comme si c’était mon dernier [game with Cruz Azul]parce que tout est possible”, a laissé entendre Gimenez après avoir marqué deux fois lors d’un match nul 2-2 contre Puebla samedi.

Autrefois une option de banc / rotation pour Cruz Azul, l’ascension de Gimenez est un signe prometteur non seulement pour sa carrière, mais aussi pour le Mexique avant la Coupe du monde. S’il est capable de maintenir sa forme excitante et de l’emporter en Europe, et si un accord est conclu, Le Tri Le manager Gerardo “Tata” Martino devra accorder plus d’attention au jeune qui a généralement occupé une troisième/quatrième position dans le classement des profondeurs avant du Mexique.

Santiago Gimenez est prêt pour un déménagement en Europe. Alfredo Moya/Jam Media/Getty Images)

Rayados au sommet de la montagne

Pour la première fois en 2022, Monterrey est n°1 du classement Liga MX.

Ayant besoin d’un peu d’alignement et d’un remaniement de la direction, l’un des plus gros dépensiers du football mexicain moderne a fait des progrès avec le retour de l’entraîneur vétéran Victor Manuel Vucetich. Avant les concerts avec Queretaro et Chivas, le joueur de 67 ans a remporté deux trophées de la Liga MX et trois titres consécutifs de la Ligue des champions de la CONCACAF tout en gérant Los Rayados de 2009-13.

Vucetich semble être la main ferme nécessaire pour gouverner l’équipe de stars, conduisant notamment à un rajeunissement de l’attaquant Rogelio Funes Mori. Après avoir marqué lors de la victoire 3-0 de Monterrey à l’extérieur contre Querétaro la semaine dernière, le Mexicain d’origine argentine compte désormais quatre buts en autant d’apparitions cette saison.

Ce qui est encore une meilleure nouvelle pour Le Tri et Martino. Avec Gimenez et Henry Martin du Club America, Funes Mori est une autre option d’attaquant alternative qui se bat pour une place de sauvegarde derrière le partant habituel Raul Jimenez. Funes Mori a été au mieux moyen pour Martino depuis 2021 et a eu besoin d’un regain de confiance comme celui qui a été vu ces dernières semaines avec Monterrey.

Observations supplémentaires

– La liste de 26 joueurs de la Liga MX pour le match des étoiles de la MLS a été annoncée la semaine dernière. L’attaquant des Tigres UANL Andre-Pierre Gignac, qui était le meilleur buteur de la Clausura 2022, a été une omission surprenante de l’équipe. Des sources ont déclaré à ESPN Mexique que l’attaquant français s’était retiré de l’exposition afin d’éviter d’éventuels problèmes de réglementation aux États-Unis en raison de sa non-vaccination contre le COVID-19.

– La semaine dernière, le Sporting CP du Portugal a révélé qu’il avait recruté le défenseur mexicain de 18 ans Jesus Alcantar. Le contrat pour l’adolescent aurait été prêté par Necaxa avec une option d’achat de son contrat.

– Le Club America conclut un swing amical de mi-saison basé aux États-Unis en affrontant le Real Madrid à l’Oracle Park de San Francisco mardi. Las Aguilas sont actuellement en mauvaise forme après une défaite 2-0 contre le Club Tijuana ce week-end, après des défaites contre Manchester City (2-1) à Houston et Chelsea (2-1) à Las Vegas. Dans d’autres matches amicaux internationaux avec des clubs de Liga MX, Chivas a été battu 2-0 par la Juventus à Las Vegas dimanche.